Ford diffuse une première image du prochain F-150

Le 25 juin prochain, la nouvelle génération de la camionnette F-150 sera dévoilée par Ford. Question de mettre l’eau à la bouche des amateurs, la firme a dévoilé une première image officielle du modèle.

Officielle, oui, car des versions camouflées ont été aperçues sur les routes au cours des derniers mois. À moins d’une semaine du lancement, la chose était à prévoir, les constructeurs aimant bien dévoiler leur création petit à petit, question de créer un événement autour de la présentation ultime.

L’image nous montre des phares à DEL massifs qui, lorsqu’allumés, créent le contour d’un rectangle. Les traits supérieurs encadrent les phares et s’étendent dans la calandre, tandis que les barres inférieures soulignent les phares antibrouillard.

Pour le reste, aucune surprise par rapport avec ce qui avait déjà été vu. Le modèle est porteur d’un large capot avec des côtés sculptés, des phares verticaux et des rétroviseurs rectangulaires. Son design est plus une évolution qu’une révolution, mais Ford a laissé entendre que des changements importants avaient été apportés sous la carrosserie.

Photo : FordAuthority.com Ford F-150 2021, trois-quarts avant

Selon tout ce qui a coulé comme information depuis quelques mois, la nouvelle mouture du F-150 offrirait un écran beaucoup plus grand pour le système multimédia, un tableau de bord entièrement numérique, un siège qui peut se transformer en lit plat pour le passager avant, ainsi qu’un générateur de bord capable d’alimenter des outils et des appareils électroniques. La liste des aides à la conduite va également accueillir de nouveaux éléments.

En ce qui concerne le groupe motopropulseur, le F-150 sera lancé avec les moteurs V6 et V8 bien connus ; un V6 biturbo de 2,7 litres, un V6 turbodiesel de 3 litres, ainsi qu’un V8 de 5 litres. La propulsion et une transmission automatique à 10 vitesses seront de série, mais la motricité aux quatre roues sera la norme, surtout chez nous.

Ford a confirmé que des variantes hybrides et électriques rechargeables rejoindront la gamme un peu plus tard dans le cycle de production. À l’autre bout du spectre, la puissante version Raptor reviendra avec son tonitruant V8.

Ford présentera en ligne la prochaine génération de F-150 le 25 juin. L’événement débutera à 20 heures, heure de l’Est. La production du modèle sera lancée en septembre et les premiers exemplaires arriveront chez les concessions à l’automne. Le F-150 est le véhicule le plus vendu aux États-Unis depuis 38 ans et il est extrêmement rentable. Conséquemment, on parle d’un des lancements les plus importants de 2020.

Pour Ford, le modèle est un pivot au sein de la famille et son importance est cruciale. Il va rejoindre en concession les Mustang Mach-E et Bronco environ au même moment, ce qui va littéralement apporter un vent de fraîcheur au sein de la gamme de produits du constructeur.