Ford va présenter son nouveau Ranger le 24 novembre

La génération actuelle du Ford Ranger est relativement récente sur notre marché, mais dans les faits, il s’agit d’un modèle vieillissant. En effet, Ford nous l’a présenté en 2019, mais la version roulait depuis le début de la décennie 2010 ailleurs dans le monde.

Conséquemment, une nouvelle génération est attendue bientôt. Et cette fois, le modèle sera le même partout à travers les continents. La présentation officielle du produit aura lieu le 24 novembre.

On anticipe un pickup qui voit son style être harmonisé avec les autres camionnettes du groupe. D’ailleurs, le Ranger va se glisser entre le F-150 et le nouveau Maverick. Une version Raptor serait aussi dans les plans ; ce sera à voir.

On attend aussi un modèle qui offrira différentes configurations, que ce soit de boîtes ou de cabines. Des versions partiellement montrées par la compagnie nous ont fait voir un arceau de sécurité dans la caisse, l’outil idéal pour greffer des accessoires tels que des phares additionnels pour les randonnées hors route.

Photo : Ford Ford Ranger 2023, profil

Mécaniquement, il est fort possible qu’on retrouve le même moteur turbocompressé à l’avant, soit un 4-cylindres de 2,3 litres. Il propose en ce moment 270 chevaux et 310 lb-pi de couple, permettant au passage le remorquage de 7500 lb. Une éventuelle version Raptor pourrait profiter d’une mécanique V6 plus puissante. Encore une fois, la prudence est de mise, car il faudra voir ce qui sera présenté pour l’Europe et pour notre marché ; il est clair que des différences vont marquer les différents marchés.

En attendant, on nous laisse avec une vidéo partagée par Ford (voir plus haut) qui nous explique comment la compagnie a approché le design d’une camionnette destinée à servir la planète. Intéressant.

Nous vous reviendrons avec tous les détails lors de la présentation du modèle le 24 novembre.