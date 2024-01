Ford rappelle 140 000 Focus et EcoSport

• Ford rappelle 140 000 unités de la Focus et du EcoSport en raison d’un potentiel problème avec le moteur.

Deux des pires modèles proposés par Ford au cours des 10 dernières années, la Focus et l’EcoSport, sont rappelés par la compagnie pour un problème potentiel de moteur.

Les modèles concernés appartiennent aux années 2016 à 2022 (2016 à 2018 pour la Focus). Le problème, c’est que le bras qui règle le niveau de tension de la courroie de la pompe à l’huile peut se briser, ce qui peut endommager le moteur.

En tout, ce sont 26 041 unités de la Focus qui sont visées. Elles ont été construites entre le 24 mars 2015 et le 4 mai 2018. Quant à l’EcoSport, on parle de 113 689 modèles touchés, qui ont été assemblés entre le 3 avril 2017 et le 12 octobre 2021.

Ford EcoSport 2018 Photo : Ford

On en arrive donc à 139 730 véhicules sur le marché américain. Nous avons contacté Ford Canada afin de savoir combien de modèles étaient affectés chez nous.

Ford précise que tous les véhicules sont équipés du moteur 3-cylindres EcoBoost de 1,0 litre, et de la transmission automatique à six vitesses de la marque. Tous les modèles rappelés présentent le même défaut.

Évidemment, une pompe à l’huile qui cesse de fonctionner fait en sorte que la pression d’huile du moteur baisse rapidement, ce qui peut causer des dommages importants, voir permanent au bloc. De plus, explique Ford, si le moteur se bloque, la voiture perd notamment ses freins à commande électrique.

La compagnie est au courant d’un accident et de deux blessures potentiellement liées à ce problème. Elle ne sait pas s’il y a eu des décès. En tout, elle a reçu 2099 réclamations de garantie en date d’octobre 2023.

Pour les propriétaires, une chose est à surveiller ; un témoin indiquant une panne moteur, ou une baisse du niveau de la pression d’huile.

Les propriétaires seront contactés par courrier en février et recevront alors plus d’informations sur la marche à suivre. Ils seront notamment invités à se rendre chez un concessionnaire Ford ou Lincoln afin qu’un technicien remplace gratuitement le bras problématique par un autre plus récent et plus durable.

Les propriétaires qui ont payé pour faire réparer ce problème avant mai 2023 pourront demander un remboursement.