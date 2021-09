Ford procède au rappel de 38 714 Mustang Mach-E, cette fois pour corriger un problème à la hauteur du pare-brise et du toit ouvrant. Cette fois, oui, car en mars dernier, la compagnie avait été forcée de lancer une campagne pour la réparation de boulons desserrés au sous-châssis.

Décidément, les débuts du Mach-E ne se déroulent pas comme prévu. Malheureusement, ça devient une habitude ces problèmes au lancement d’un produit chez Ford. Les récentes expériences avec les VUS Explorer et Bronco sont là pour le prouver.

Concernant le présent rappel, Ford a déclaré à Automotive News que 38 714 Mach-E construits entre le 24 février et le 18 juin de cette année possèdent des pare-brise qui pourraient se détacher en cas de collision. De ce nombre, 27 318 sont dotés de toits ouvrants qui pourraient se détacher pendant la conduite. Voilà qui est encore plus problématique.

La NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) a publié deux avis de rappel pour ces problèmes, tout comme Transports Canada, son équivalent de ce côté-ci de la frontière. La NHTSA indique que des lettres seront envoyées aux propriétaires concernés à partir du 27 octobre.

Pour le nombre d’unités touchées au Canada, ça se divise ainsi ; 3178 modèles pour ce qui est du problème relié au pare-brise, 1812 pour celui visant le toit ouvrant.

Dans les deux cas, les propriétaires seront appelés à se rendre à l’atelier. Pour le pare-brise, on va l’enlever pour le réinstaller et avec le toit ouvrant, on doit le nettoyer et ajouter de la colle à la vitre.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!