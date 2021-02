Ford ne prévoit pas de Raptor électrifié

L’électrification est sur toutes les lèvres depuis le début de la décennie et avec chaque nouveau produit qui est introduit sur le marché, la question se pose quant à l’arrivée d’éventuelles variantes électrifiées, qu’elle le soit partiellement ou totalement.

Chez Ford, la nouvelle génération de la camionnette F-150 aura droit à sa déclinaison tout électrique et elle est même déjà proposée en configuration hybride. Conséquemment, lorsque la plus récente cuvée du Raptor a été présentée la semaine dernière, la question a inévitablement été posée à Ford ; allait-on voir apparaître une variante plus verte du monstre de la conduite hors route ?

Pour l’instant, la réponse est non, indique la compagnie. Tony Greco, le directeur du programme du F-150, a confirmé qu’un Raptor électrifié n’est pas en cours de développement lors d’un entretien avec le site Muscle Car & Trucks. « Nous avons conçu le Raptor pour qu’il soit… un Raptor », a-t-il expliqué.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Il n’a cependant pas révélé pourquoi. L’électrification et les performances tout-terrain ne sont pourtant pas incompatibles, comme le prouve GMC avec son Hummer EV. Cependant, chez Ford, on croit que les acheteurs de Raptor sont plus intéressés par la performance brute et l’odeur de l’essence qu’autre chose.

Et ses commentaires n’excluent pas l’arrivée éventuelle d’une variante plus performante de F-150 électrique. Et il n’est pas impossible qu’en bout de piste, Ford change son fusil d’épaule et effectue un virage vert avec le Raptor. Seulement, ce qu’on comprend, c’est que ça ne risque pas d’être avec la génération actuelle.

Quant au nouveau Raptor, il va recevoir le V6 EcoBoost de 3,5 litres et ce dernier devrait produire plus que les 450 chevaux et 510 livres-pieds de couple qu’il offrait avec l’ancienne génération. Un peu plus tard, une variante R à moteur V8 va venir se pointer avec plus de 700 chevaux. En fait, elle sera animée par le V8 de 5,2 litres de la Shelby GT500. Avec cette dernière, il propose 760 chevaux. C’est plus que le Ram 1500 TRX et ses 702 chevaux.