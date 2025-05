Ford a annoncé hier la suppression d’environ 350 emplois dans ses équipes de développement de logiciels pour véhicules connectés aux États-Unis et au Canada. Cette décision vise à améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise dans un contexte technologique en constante évolution, selon une source bien au fait du dossier.

Des projets clés touchés, dont l’expérience numérique de Ford et de Lincoln

Les employés concernés travaillaient notamment sur la nouvelle interface numérique de Ford et de Lincoln, récemment lancée. Cette coupe représente environ 5 % de l’équipe logicielle dédiée aux véhicules connectés, dirigée par Doug Field, chef des véhicules électriques, du numérique et du design chez Ford.

Selon un porte-parole de l’entreprise, cette décision n’a aucun lien avec les tarifs douaniers américains ni avec l’arrêt récent du développement de l’architecture logicielle FNV4, un projet interne de prochaine génération pour les véhicules électriques.

| Photo : D.Boshouwers

Ford accélère dans l’ère des véhicules définis par logiciel

Depuis plusieurs années, le grand patron de Ford, Jim Farley, insiste sur l’importance d’embaucher les bons profils technologiques pour réussir la transition vers les véhicules définis par logiciel. Dès 2022, il qualifiait cette quête de talents de « la plus grande histoire méconnue chez Ford ».

Toutefois, à la fin d’avril, l’entreprise a abandonné l’architecture FNV4, en raison de dérives de coûts et de retards. Lors de l’appel concernant les résultats du premier trimestre, tenu le 5 mai, Jim Farley a expliqué que la fusion de deux architectures électriques internes permettra à Ford d’accélérer le déploiement logiciel et de gagner en efficacité.

Des coupes plus larges en Europe

Indépendamment des décisions nord-américaines, Ford traverse également une vaste restructuration en Europe, avec près de 14 % de son effectif européen en voie d’être aboli, surtout en Allemagne et en Grande-Bretagne. Les tensions s’intensifient à l’usine de Cologne, où une grève est attendue le 14 mai pour protester contre ces suppressions.