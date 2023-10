C’est lors du week-end qui vient de se terminer que les employés canadiens de Ford, et membres du syndicat qui les représente, Unifor, votaient sur l’entente de principe conclue avec Ford la semaine dernière. En tout, 54 % des 5600 membres travaillant sur les sites de Ford au Canada ont voté en faveur de l’accord.

C’est évidemment une victoire, mais on peut voir que certains en espéraient plus et souhaitaient peut-être imiter leurs homologues américains dont certains sont en grève depuis le 15 septembre dernier.

L'entente entre Ford et Unifor Photo : Unifor

La nouvelle entente de trois ans comprend des gains importants en ce qui a trait aux salaires et l’amélioration des pensions. Elle va permettre à Ford d’investir pour accroître la production dans l’une de ses usines de groupes motopropulseurs, celle de Windsor, en Ontario, à partir de 2025.

La présidente du syndicat, Lana Payne, a déclaré par voie de communiqué que l’équipe de négociation d’Unifor a soutiré tout ce qu’elle pouvait de Ford pour obtenir un contrat qui « changera profondément des vies. Il transforme fondamentalement les régimes de retraite, offre des protections pendant la transition vers les véhicules électriques et comprend les plus fortes augmentations de salaire de l’histoire de la négociation automobile canadienne.

Les salaires horaires des travailleurs ayant quatre ans d’ancienneté, la nouvelle échéance pour obtenir le salaire le plus élevé à la production (huit ans auparavant) augmenteront de 13,6 % du jour au lendemain après la ratification de l’accord. Les travailleurs de longue date gagneront 42,39 $ l’heure à partir du 25 septembre, contre 37,33 $ précédemment. Le nouveau salaire comprend une indemnité de vie chère de 1,21 $ l’heure qui sera versée pendant toute la durée de l’accord.

À titre comparatif, certains travailleurs du côté américains gagnent 16 $ l’heure. Ça aide à comprendre les différentes réalités.

D’autres augmentations de salaire, qui surviendront plus tard, sont aussi prévues.

À la fin de la troisième année, les salaires les plus élevés atteindront 44,52 $ l’heure, soit 19 % de plus que ce qui est possible actuellement. Pour les nouveaux employés, le salaire bondit de 22 % pour atteindre 29,67 $ l’heure (24,26 $ avant). Dans trois ans, il sera de 31,16 $, près de 30 % de plus qu’en ce moment.

Et comme mentionné, le régime de retraite profite de bonifications importantes.

Bev Goodman, la cheffe de la direction de Ford Canada Photo : Ford

Bev Goodman, la cheffe de la direction de Ford Canada, a déclaré que l’accord garantira que les activités canadiennes de l’entreprise “continuent à donner des résultats”.

“Ce contrat investit dans nos employés talentueux et dévoués qui restent constamment concentrés sur le travail essentiel d’assemblage de nos véhicules, de construction de nos moteurs et de nos composants, d’amélioration de la satisfaction de la clientèle et d’accélération du service de livraison de pièces à plus de 400 concessionnaires”, a-t-elle déclaré via un communiqué.

L’augmentation générale des salaires de 15 % incluse dans l’accord, a ajouté la compagnie, est la “plus importante augmentation dans l’histoire de Ford Canada”.

Maintenant que le dossier de Ford est réglé, Unifor va se servir des gains obtenus avec Ford pour conclure des ententes avec General Motors (GM) et Stellantis.

Mise à jour :

Le syndicat a confirmé lundi après-midi qu'il négociera maintenant avec General Motors. La présidente d'Unifor, Lana Payne, a déclaré dans un communiqué que « Notre tâche consiste maintenant à négocier ce modèle sous la forme d'une convention collective renouvelée avec General Motors et Stellantis. General Motors sera notre prochaine cible. À partir du 26 septembre, Unifor sera à la table des négociations avec GM. »