Tous les amateurs de voitures ont vu ou comptent voir le film Ford v Ferrari qui a pris l’affiche l’automne dernier. Acclamé par les amateurs, il a aussi, de toute évidence, séduit la critique, car il se retrouve en nomination pour l’Oscar du meilleur film de l’année.

Le long métrage possède tout pour séduire le grand public, car outre la touche voiture, les décors sont fabuleux, l’histoire est bien fignolée et le jeu des acteurs est sans faille. D’ailleurs, le film est aussi en lice pour d’autres prix, dont deux ayant trait au son.

Pour ce qui est du titre du meilleur film, la bataille ne se fera pas à deux comme au cœur des années 60 aux 24 heures du Mans. Sur sa route, Ford v Ferrari doit se mesurer aux œuvres Parasite, Once Upon a Time in Hollywood, 1917, Marriage Story, Little Women, Joker, Jojo Rabbit et The Irishman.

Ne nous reste qu’à savoir qui va franchir le film d’arrivée en premier. La soirée des Oscar va se tenir le 9 février prochain.