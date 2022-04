La Formule 1 débarque à Las Vegas

La Formule 1 ne fait pas partie des sujets que l’on couvre chez Auto123, mais lorsqu’une nouvelle comme celle qui a été confirmée aujourd’hui tombe, elle devient incontournable.

Ainsi, on apprend que l’an prochain, la Formule 1 va débarquer à Las Vegas. Et pas sur un des circuits environnants de la ville, mais bien à Las Vegas même, c’est-à-dire au cœur de la ville. Oui, les voitures de la Formule 1 vont défiler sur la fameuse « Strip ».

C’est donc dire que la Formule 1 va désormais s’arrêter trois fois aux États-Unis. Trois ! Après le fiasco d’Indianapolis en 2005 (scandale des pneus) et la disparition du circuit au calendrier de 2008, peu de gens auraient parié sur le retour du grand cirque de la Formule 1 en sol américain. Encore moins trois fois.

Beaucoup de choses ont changé depuis, si bien qu’en plus de Las Vegas qui s’ajoutera l’an prochain, la F1 court à Austin, au Texas, mais aussi à Miami, une nouvelle course ajoutée cette année.

Photo : Formula1.com Parcours de la nouvelle course F1 de Las Vegas

Las Vegas accueillera l’événement un samedi soir, en novembre, une rareté dans un calendrier de F1 où les grands prix se déroulent le dimanche. Remarquez qu’une présentation ici en soirée signifie un dimanche matin en Europe. Et à Vegas, vous le savez, tout se passe la nuit.

« C’est un moment incroyable pour la Formule 1 qui démontre l’énorme attrait et la croissance de notre sport avec une troisième course aux États-Unis », a déclaré Stefano Domenicali, le chef de la direction de la F1.

« Las Vegas est une destination connue dans le monde entier pour son hospitalité, ses sensations fortes, et bien sûr, la célèbre Strip. Il n’y a pas de meilleur endroit pour une course de Formule 1 que dans la capitale mondiale du divertissement et nous avons très hâte d’être là l’année prochaine. »

Nul doute, les images seront spectaculaires et assurément, tous ceux qui ont mis les pieds à Vegas voudront y jeter un coup d’œil.