La foudre frappe une voiture sur une autoroute du Manitoba

Il y a quelques semaines, nous vous rapportions un fait plutôt rare, soit le cas d’une camionnette Ford Super Duty frappée par la foudre. Cette dernière était garée au moment où l’incident s’est produit.

Maintenant, voilà qu’une autre camionnette vient de subir le même sort, cette fois au Manitoba, cette fois alors qu’elle circulait sur l’autoroute. Vous pouvez vous imaginer la peur qu’ont pu ressentir les occupants au moment de l’impact.

Celui-ci a été suffisamment puissant pour faire fondre une partie du tableau de bord et provoquer un incendie qui a été maîtrisé par des passants avant l’arrivée des sapeurs-pompiers.

Le chef adjoint des pompiers de la municipalité de Richer, David Reith, a déclaré que ce genre d’incident était inhabituel. Au départ, les intervenants ont cru à un incendie de véhicule avant de réaliser que c’était la foudre qui avait causé ces dégâts.

L’incident s’est produit en plein jour. La bonne nouvelle, c’est que le couple qui se trouvait à bord n’a pas été blessé. Ils ont bien sûr subi un choc, ce qui est très compréhensible. Leur camionnette circulait environ à 100 km/h lorsque la foudre a frappé.