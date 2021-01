Les grands gagnants des prix du NACTOY de la voiture, de l’utilitaire et de la camionnette nord-américains de l’année 2021 ont été annoncés la semaine dernière. Pris ensemble, ils constituent un microcosme des changements qui secouent actuellement l’industrie automobile. Nous y jetons un coup d’œil.

La voiture de l'année 2021 : Hyundai Elantra

L’Elantra, fortement remaniée, a remporté les honneurs dans une catégorie qui n’est plus du tout la même. En effet, de nombreux consommateurs l’ont quittée, peut-être définitivement, pour les formats plus accueillants des utilitaires. Et pourtant, les nombreuses qualités de la Hyundai sont le reflet de la qualité globale des voitures qui demeurent dans les segments des berlines.

Pour les constructeurs qui ne font pas partie du Big Three américain, la nouvelle réalité des segments automobiles présente une opportunité. Dans les faits, les modèles Honda, Toyota, Mazda, Nissan, Kia et Hyundai qui y résident aujourd’hui ont moins de concurrents luttant pour les parts de marché qui restent. Et ces parts de marché, bien que très réduites, sont toujours substantielles. Le temps dira si l’engagement continu des constructeurs asiatiques aura constitué un pari judicieux.

Photo : Hyundai Hyundai Elantra 2021

Véhicule utilitaire de l'année 2021 : Ford Mustang Mach-E

Ici, par contre, on a droit à une coupure quasi totale avec le passé. Le prix du VUS nord-américain de l’année est attribué à un tout nouveau modèle entièrement électrique dont le principal concurrent est un produit fabriqué par un constructeur automobile américain indépendant. Qui, il y a une dizaine d’années, aurait pu prédire qu’en 2021, dans un segment rempli de modèles de haute qualité, l’utilitaire primé par les jurés du NACTOY serait un véhicule électrique de performance ?

Oui, il porte le nom et l’emblème de la Mustang, et oui, il est fabriqué par un constructeur traditionnel, mais cela ne fait que souligner l’audace de la démarche de Ford qui parie sur l’avenir. N’oubliez pas qu’il s’agit d’un constructeur qui a éjecté toute automobile de sa gamme de véhicules, sauf une. On se le répète, qui aurait pu le prédire ?

Photo : Ford Ford Mustang Mach-E 2021, trois quarts avant

Camionnette de l'année : Ford F-150

Le paysage n’est pas tout à fait méconnaissable, cependant. La camionnette la plus vendue en Amérique du Nord depuis des lunes est le premier choix du NACTOY, une fois de plus. À travers l’industrie, le F-150 n’est peut-être plus un choix automatique pour remporter les plus grands honneurs dans son segment – on ne le retrouve même pas parmi les finalistes de catégorie 2021 qui viennent d'être annoncés par l'AJAC -, mais le NACTOY est resté fidèle à cette camionnette, une fois de plus.

Pourquoi ? Parce qu’il a déterminé que Ford avait trouvé de nombreuses façons d’améliorer un pick-up qui était déjà exceptionnel. John Voelcker, membre du jury du NACTOY, a déclaré : « La dernière version affine l’ensemble, en conservant ce qui est bon, en le mettant à jour si nécessaire, et en offrant le bon mélange de caractéristiques, de capacités, de confort et de style. »

Photo : Ford Ford F-150 2021

Cela dit, même dans ce segment lié à la tradition, les choses bougent. Une version hybride du F-150 est à nouveau disponible, et une variante entièrement électrique est en préparation. De plus, une petite armée de camionnettes toutes électriques se pointe à l’horizon, prête à affronter le champion.

À quoi ressemblera le cercle des gagnants du NACTOY dans une autre décennie ?