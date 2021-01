Chaque année, la publication américaine Kelley Blue Book, reconnue comme une référence dans l’industrie automobile par les entreprises et les consommateurs, décerne ses prix Best Buy dans plusieurs segments. L’importance de ces prix justifie que l’on fasse un tour d’horizon des choix pour 2021, et ce, dans 16 catégories différentes de voitures, de VUS et de camions.

Pour la deuxième année consécutive, le trophée de la recrue de l’année est décerné à un modèle Kia, le Telluride l’ayant emporté l’an dernier. En 2021, le petit Seltos est à l’honneur.

KBB souligne l’équilibre que fournit le nouveau Seltos entre le confort, l’espace, la praticité et l’économie de carburant. On salue aussi le travail des designers du multisegment qui ont su donner à ce modèle polyvalent et pratique un extérieur somme toute élégant.

Ce que KBB a aimé :

– L’espace, tant à l’avant qu’à la deuxième rangée

– Sièges avant confortables

– Sièges arrière inclinables

– Excellentes finitions intérieures et commodités

– Beaucoup de caractéristiques de sécurité

– Apple CarPlay et Android Auto sont de série ; écran de huit pouces de série

– L’espace de chargement le plus généreux de sa catégorie

– Prix de base raisonnable

– La garantie solide de Kia

Comme vous le verrez plus loin, le Seltos a également remporté le prix du meilleur achat pour 2021 dans la catégorie des VUS sous-compacts.

