L’Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) a annoncé aujourd’hui les finalistes dans huit catégories différentes pour ses prix de la Voiture canadienne de l’année et du VUS de l’année pour 2021.

Dans les trois catégories de voitures, les constructeurs japonais et coréens mènent le bal, sans trop de surprise. En fait, il n’y a qu’un seul modèle nord-américain parmi les neuf mentionnés. Voici la liste des finalistes :

Voiture de taille intermédiaire : Mazda3 (voiture de l'année en 2020), Nissan Sentra et Toyota Corolla

Voiture de grande taille : Hyundai Sonata, Kia K5 et Toyota Camry

Voiture de luxe de taille intermédiaire : Cadillac CT5, Genesis G70 et Genesis G80

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Photo : D.Boshouwers Genesis G70 2021

C’est plus hétérogène dans les catégories des VUS alors que les modèles américains sont nettement plus présents — bien que les constructeurs japonais et coréens se défendent très bien là aussi. Il y a quatre modèles totalement nouveaux dans le lot.

Petit VUS : Kia Seltos, Mazda CX-30 et Subaru Crosstrek

VUS de taille intermédiaire : Mazda CX-5, Nissan Rogue et Toyota Venza

VUS de grande taille : Chevrolet Tahoe, GMC Yukon et Kia Telluride (VUS de grande taille de l’année en 2020)

VUS de luxe de taille intermédiaire : Genesis GV80, Land Rover Defender et Lincoln Corsair

Photo : V.Aubé Toyota Venza 2021

Dans la catégorie des camionnettes (il n’y en a qu’une, désignée de pleine grandeur), c’est avec un peu de surprise qu’on note l’absence du F-150, les membres de l’AJAC ayant préféré trois autres modèles.

Camionnettes pleine grandeur : Chevrolet Silverado, Nissan Titan et Ram 1500 (camionnette de l'année en 2020)

Photo : Chevrolet Chevrolet Silverado

Les Canadiens qui s’intéressent à l’automobile auront jusqu’au 20 février pour discuter des mérites et des injustices liées aux sélections de l’AJAC ; c’est à ce moment-là que les gagnants de chaque catégorie seront annoncés. Après cela, les grands gagnants seront révélés à une date ultérieure en partenariat avec le Salon international de l’automobile du Canada.

L’Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) est un regroupement de journalistes professionnels, d’écrivains, de vidéastes, de photographes et de personnes morales dont l’activité principale est l’industrie automobile.