La nouvelle génération de la berline G80 de Genesis, ainsi que le nouveau VUS de la marque, le GV80, figurent parmi les neuf finalistes annoncés aujourd’hui dans le cadre des prix de la voiture, du camion et du véhicule utilitaire de l’année 2021 en Amérique du Nord (NACTOY pour North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year).

La voiture nord-américaine de l'année 2021

Aucun nouveau modèle ne s’est faufilé dans le trio de finalistes cette année, même si on retrouvait parmi les demi-finalistes la Polestar 2 et la Cadillac CT4-V. Cependant, les trois modèles qui ont atteint la finale ont tous été fortement remaniés et améliorés pour l’année modèle 2021, soit les Genesis G80, Hyundai Elantra et Nissan Sentra.

Parmi les autres demi-finalistes laissés de côté, citons la Kia K5, l’Acura TLX et la Mercedes-Benz Classe E.

Photo : D.Boshouwers Genesis G80 2021

Le Véhicule utilitaire nord-américain de l'année 2021

Cette année, le groupe des finalistes comprend un nouveau modèle électrique, un nouveau VUS de luxe et un revenant conçu pour le tout-terrain et qui existe en deux tailles. Pouvez-vous deviner lesquelles ?

Ces derniers sont les Ford Mustang Mach-E, Genesis GV80 et Land Rover Defender. Les trois VUS ont battu en demi-finale un contingent de modèles divers et impressionnants, à savoir le Maxda CX-30, le Toyota Venza, les Kia Seltos et Sorento, la nouvelle génération du Nissan Rogue, le Hyundai Santa Fe, le Cadillac Escalade, le Volvo XC40 Recharge et le modèle le plus populaire de l’année à travers l’industrie, le Toyota RAV4 Prime.

Photo : Land Rover Land Rover Defender 90 et 110

Le camion nord-américain de l'année 2021

Cette année, il n’y avait que quatre demi-finalistes dans cette catégorie. On a donc joué à la chaise musicale et une malchanceuse a été laissée de côté. Cet honneur est allé au Ford Super Duty, laissant un trio final composé du Ford F-150, du Jeep Gladiator Mojave et du nouveau Ram 1500 TRX.

Photo : Ram Ram 1500 TRX 2021

« Au cours de cette année très difficile, ces neuf véhicules ont émergé comme finalistes parmi un groupe exceptionnellement fort de 27 demi-finalistes. Chacun d’entre eux — en particulier les 15 de la catégorie ultra concurrentielle des véhicules utilitaires — est excellent à presque tous les égards. » – Gary Witzenburg, président du NACTOY

Le jury de l’organisation, composé de 60 journalistes automobiles provenant des États-Unis et du Canada, votera pour ses choix au début de la nouvelle année. Le grand gagnant sera annoncé le 11 janvier.

Photo : Nissan Nissan Sentra 2021

Photo : Ford Ford F-150 2021

Photo : Genesis Genesis GV80 2021

Photo : Hyundai Hyundai Elantra 2021