GM en Formule 1 dès 2028 ?

La Formule 1 n’est pas trop dans nos champs d’intérêt chez Auto123. Cependant, lorsqu’un constructeur mentionne vouloir y faire son entrée, ça devient intéressant sur le plan du développement.

Et c’est encore plus intrigant lorsqu’il s’agit d’une entreprise américaine comme General Motors (GM).

Aujourd’hui, le géant américain a réaffirmé son intention de créer une équipe de Formule 1 en compagnie d’Andretti Global, dont le président est l’ex-coureur Michael Andretti, le fils du légendaire Mario Andretti, vainqueur de 12 victoires en Grand Prix au cours de sa carrière et champion du monde lors de la saison 1978.

Le constructeur a également annoncé son intention de développer le groupe motopropulseur de l’équipe.

En prévision de tout cela, GM a déclaré s’être formellement enregistré auprès de la FIA (Fédération Internationale de l’Automobile), l’organe directeur de la F1, pour devenir un fournisseur de groupes propulseurs d’ici à la saison 2028.

GM a déjà commencé à travailler et tester la technologie qu’elle compte utiliser avec des prototypes. Elle cherche à tirer parti de certains des enseignements obtenus de la mise au point du groupe motopropulseur de la F1 pour développer des moteurs destinés aux véhicules qu’elle nous propose.

Et c’est là l’intérêt d’une nouvelle de la sorte. Il est facile de critiquer la F1 pour toutes sortes de raisons, dont la qualité du spectacle qu’elle offre et son côté élitiste, mais le fait demeure que ça reste une magnifique plateforme de développement. Parmi les domaines qui pourraient en profiter, mentionnons l’hybridité, les carburants durables, l’efficacité thermique et les systèmes de contrôle logiciel, selon ce qu’a annoncé GM.

En 2026, un nouveau groupe motopropulseur sera introduit en Formule 1. Il sera similaire à l’actuel dont la configuration combine un V6 turbo de 1,6 litre et des systèmes hybrides. On s’attend à ce que la mécanique traditionnelle produise moins de puissance, mais que le système hybride compense en offrant de meilleures prestations.

Là encore, des avancées qui peuvent servir l’industrie qui nous intéresse.

GM a annoncé pour la première fois en janvier son intention de s’associer à Andretti pour former la nouvelle équipe Andretti Cadillac. En octobre, les plans ont franchi une étape importante après l’approbation par la FIA de la candidature d’Andretti pour la F1.

Andretti Cadillac devrait courir avant l’arrivée du moteur GM en 2028, les rumeurs indiquant que l’équipe pourrait utiliser un moteur Renault dans un premier temps.

Andretti Cadillac n’a cependant pas encore confirmé sa place sur la grille de départ. La prochaine étape consistera à convaincre Liberty Media, le détenteur des droits commerciaux de la F1.

Il est à noter que Ford devrait revenir dans la discipline en 2026 en tant que partenaire technique de l’équipe dominante, Red Bull Racing. Audi ferait aussi son entrée pour la première fois en 2026, en prenant le contrôle de Sauber, actuellement Alfa Romeo.