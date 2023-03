GM lance quatre rappels qui touchent huit modèles

• General Motors lance quatre rappels simultanés concernant un peu plus de 55 000 véhicules.

• La campagne la plus importante touche les Chevrolet Equinox et GMC Terrain pour un problème d’alimentation en carburant.

• Les camionnettes HD de l’entreprise, équipée d’un moteur Diesel et de deux réservoirs d’essence, sont également aux prises avec un problème potentiel d’alimentation en carburant.

General Motors (GM) a lancé quatre rappels distincts couvrant huit de ses modèles. Ce sont des camionnettes et des VUS qui sont visés en raison de problèmes liés à la pompe à essence, ainsi qu’au demi-arbre de transmission. Au total, les quatre campagnes concernent plus de 55 000 véhicules répartis sur trois marques et six années-modèles.

Photo : Cadillac Cadillac XT5 2023

Elles se classent sous deux catégories bien distinctes.

L’essieu

Quatre modèles 2023 sont rappelés en raison d’un problème visant une séparation potentielle des essieux ; le Cadillac XT5, le GMC Acadia, le Chevrolet Blazer, ainsi que le Chevrolet Traverse. Très peu d’unités sont concernées, soit une vingtaine de modèles seulement. Le problème, c’est qu’un petit nombre d’entre eux ont quitté l’usine avec des demi-arbres de transmission dont les bagues de rétention qui les maintiennent en place peuvent être manquantes, ce qui peut permettre aux essieux de se séparer ou de se détacher de la transmission.

Dans le cas du Cadillac XT5 et du GMC Acadia, l’ennui se trouve du côté droit ; les concessionnaires Chevrolet devront vérifier le côté gauche.

Photo : D.Rufiange GMC Terrain Denali 2022

Pompe à essence

Voici les rappels qui touchent le plus de modèles. Ici, les véhicules en question sont tous visés pour un problème similaire, mais qui prend deux formes différentes. Le premier concerne les Chevrolet Equinox des années 2021 et 2022, ainsi que les GMC Terrain 2022. Selon GM, un changement apporté par un fournisseur peut avoir entraîné l’expédition de pompes à essence qui ne répondent pas aux spécifications pour permettre le débit de carburant prescrit, ce qui signifie que la pompe pourrait ne pas suffisamment fournir le moteur.

Les propriétaires qui rencontrent ce problème peuvent voir apparaître un témoin de vérification du moteur et voir ce dernier hésiter. Dans certains cas, les véhicules pourraient ne pas du tout démarrer.

Les concessionnaires Chevrolet et GMC remplaceront les unités en question par des pompes répondant aux exigences.

Dans ce cas précis, 1505 modèles sont touchés au Canada.

Photo : Chevrolet Chevrolet Silverado 2500 HD 2019

Le deuxième rappel concerne certains modèles précis appartenant à la gamme de camionnettes HD de GM. Les Chevrolet Silverado et GMC Sierra des années 2017 à 2019 équipé du moteur Diesel et d’une configuration à deux réservoirs peuvent avoir été expédiés avec une pompe à carburant arrière qui est susceptible d’être encrassée par des débris. Le cas échéant, ça peut empêcher le transfert correct du carburant vers le réservoir avant ou dans des cas extrêmes, entraîner un effondrement du réservoir arrière.

Ce problème peut aussi conduire à des lectures inexactes de la quantité de carburant qui est dans le réservoir, ainsi que des hésitations du moteur. Un témoin indiquant que la vérification du moteur est nécessaire peut apparaître au tableau de bord. Le véhicule peut aussi refuser de démarrer.

Dans les deux cas, GM inspectera et remplacera gratuitement les unités défectueuses.

La compagnie devrait avertir la clientèle avant le début du mois de mars.