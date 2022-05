Chaque automne, le salon SEMA (Specialty Equipment Market Association) est un événement hyper couru et assurément l’un des plus attendus des amateurs d’automobiles en Amérique du Nord. De leur côté, les constructeurs y participent pour montrer le potentiel de leurs modèles et donner une idée des équipements qu’ils peuvent recevoir une fois sortis des salles d’exposition. L’après-marché offre des possibilités illimitées aux gens qui aiment personnaliser leurs véhicules.

Ceux qui vont assister à la rencontre de 2022 vont noter un absent de taille cette année, soit General Motors (GM). En effet, le géant américain a choisi de ne pas participer à l’édition. La chose a d’abord été remarquée par le site Muscle Cars & Trucks qui a noté l’absence de Chevrolet sur le plan du salon (organisation du plancher). Seul un dépositaire du Texas est présent.

Le site Motor1 a contacté Chevrolet pour en avoir le cœur net. Voici la réponse qu’ils ont obtenue de GM :

« GM a pris la décision de ne pas participer au salon SEMA de 2022. Le SEMA Show nous a toujours inspirés, et les accessoires et les pièces de performance restent une part importante de notre activité. »

Et pourquoi est-ce que Chevrolet se retire de l’événement ? Ce n’est pas clair en ce moment, mais on assiste depuis quelques années à un changement de philosophie des constructeurs quant à leur participation à ce genre de rencontres. On comprend que cela implique des dépenses folles et qu’avec le Net, il est possible d’obtenir les mêmes résultats sur le plan de la visibilité. Tristement, c’est l’amateur qui paye le prix, celui qui visite ce genre de salon.

Photo : Chevrolet Le concept Chevrolet Silverado Trans Am, présenté au salon SEMA 2021

Et GM n’est pas le premier constructeur à annoncer son retrait de l’événement.

Le SEMA lui-même a annoncé l’année dernière que Ford et Honda ne présenteraient pas de véhicules à la fête de cette année. Un changement de stratégie d’entreprise a été cité comme la principale raison de ces retraits.

Ford a offert une déclaration officielle à Motor1 à ce sujet. La compagnie affirme qu’elle est à revoir et raffiner son approche envers ce genre d’événement afin de mieux rejoindre la clientèle et souligner la façon dont elle peut personnaliser ses véhicules Ford. La compagnie explique qu’elle sera présente au SEMA via des expositions sélectionnées et en ligne.

De son côté, Honda n’y est pas encore allé d’une déclaration officielle. Est-ce qu’Acura osera se pointer avec l’arrivée de son Integra 2023 cette année ? L’occasion est belle, mais encore une fois, si l’ensemble du groupe Honda revoit aussi sa stratégie, on ne verra pas la nouvelle voiture de la famille Acura sur place sous les couleurs de son créateur.

Le salon SEMA va survivre aux retraits de certains constructeurs, car les consommateurs seront toujours intéressés par la personnalisation, mais l’événement risque de perdre un peu de son lustre.