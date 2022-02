Chaque année, le groupe ALG, une division de J.D. Power spécialisée dans la projection des valeurs résiduelles de véhicules, établit la liste des modèles qui conservent la meilleure valeur sur le marché après quelques années en circulation. En fait, on parle de quatre ans pour les modèles de marques génériques alors que la période est de trois années pour les véhicules provenant de marques de luxe.

Pour être considéré, un constructeur doit présenter au moins un véhicule dans quatre catégories différentes.

L’outil mis à la disposition de tous sert à la fois aux concessionnaires pour la faire la promotion de certains de leurs produits, mais aussi aux consommateurs qui peuvent évaluer avec quels véhicules ils font les meilleures affaires.

L'organisme vient de désigner les lauréats de ce qu'il appelle les J.D. Power Canada ALG Residual Value Awards. Pour 2022, 274 modèles ont été évalués et en bout de piste, 16 différentes marques ont vu un de leurs produits se hisser au sommet de sa catégorie. En tout, 29 segments voient un de leur représentant être choisi comme celui offrant la plus intéressante valeur résiduelle.

Photo : Lexus Lexus IS 2019

Cette année, une compagnie plus que tout autre voit ses créations être récompensées, soit Toyota et sa division de luxe, Lexus. En tout, sept modèles Toyota et trois propositions Lexus trônent au sommet de leurs catégories respectives. On parle de la Camry, du RAV4, du Highlander, du 4Runner, du Tundra, du Tacoma et de la fourgonnette Sienna chez Toyota.

Notez que dans ce dernier cas, cela met fin à la domination de la Honda Odyssey qui dominait son segment depuis des lunes.

Chez Lexus, la berline IS ainsi que les VUS UX et GX dominent leurs créneaux.

La belle surprise est venue du côté de General Motors (GM), plus précisément chez Chevrolet qui a réussi à inscrire trois modèles dans le palmarès. On parle de la Bolt EV, de la Corvette, ainsi que de la camionnette Silverado 2500 HD.

Une autre division de GM, GMC, a bien fait avec les modèles Yukon et Savana. Deux autres constructeurs ont vu plus d’une de leurs propositions s’imposer, soit Mercedes-Benz et Subaru. La sportive AMG GT 4-portes et le VUS GLB dans le premier cas, la sportive WRX et le VUS Crosstrek dans le deuxième.

Photo : Chevrolet Chevrolet Silverado 2500 HD 2018

Voici les modèles gagnants dans chaque catégorie :

Segment / Modèle

Voiture sous-compacte : Kia Rio

Voiture compacte : Volkswagen GTI

Voiture intermédiaire : Toyota Camry

Voiture pleine grandeur : Nissan Maxima

Voiture de sport : Subaru WRX

Voiture compacte de luxe : BMW Série 2

Voiture intermédiaire de luxe : Lexus IS

Voiture exécutif de luxe : Mercedes-Benz AMG GT 4 portes

Voiture pleine grandeur de luxe: Genesis G80

Voiture de sport de luxe : Chevrolet Corvette

Micro-utilitaire : Hyundai Kona

Utilitaire sous-compact : Subaru Crosstrek

Utilitaire compact : Toyota RAV4

Utilitaire intermédiaire 2 rangées : Honda Passport

Utilitaire intermédiaire 3 rangées : Toyota Highlander

Utilitaire de grande taille : GMC Yukon

Utilitaire tout-terrain : Toyota 4Runner

Utilitaire sous-compact de luxe : Lexus UX

Utilitaire compact de luxe : Mercedes-Benz GLB

Utilitaire intermédiaire de luxe 2 rangées : Land Rover Range Rover Sport

Utilitaire intermédiaire de luxe 3 rangées : Lexus GX

Utilitaire pleine grandeur de luxe : Cadillac Escalade

Camionnette lourde de grande taille : Chevrolet Silverado 2500 HD

Camionnette pleine grandeur : Toyota Tundra

Camionnette intermédiaire : Toyota Tacoma

Fourgon commercial : GMC Savana

Minifourgonnette : Toyota Sienna

Véhicule électrique : Chevrolet Bolt EV

Véhicule électrique de luxe : Porsche Taycan