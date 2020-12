GMC prépare quelques changements pour l’édition 2022 de sa camionnette Sierra 1500. En effet, on apprend aujourd’hui que cette dernière va profiter du régulateur de vitesse Super Cruise de Cadillac, de même que d’un nouveau tableau de bord numérique.

Le système Super Cruise, qui permet de se laisser guider sur les autoroutes sans avoir à intervenir, est une technologie impressionnante. On sait qu’elle fera partie de l’équation avec le nouveau GMC Hummer, mais nous ne savions pas qu’elle serait aussi réservée à la camionnette Sierra. Le système sera introduit sur la version haut de gamme Denali pour le millésime 2022.

Et, fait intéressant, GMC affirme que le système va fonctionner même avec une remorque attelée à l’arrière. Et on peut s’attendre à ce qu’il se retrouve sur d’autres versions par la suite, y compris sur la variante Chevrolet de la camionnette, la Silverado.

Outre le système Super Cruise, la photo partagée par GMC montre également que la version 2022 du Sierra va profiter d’un tableau de bord entièrement numérique. C’est probablement un élément qui sera optionnel, mais il pourrait très bien être de série sur la variante Denali. Voilà qui va faire du bien, car les cadrans traditionnels chez GMC n’ont jamais vraiment eu d’éclat.

Dans l’image, la bande verte sur le volant nous trahit la présence du système Super Cruise, tout comme ce qui est affiché au centre de l’écran.

En observant les flancs de la photo, on voit aussi que les buses d’aération présentent un design différent, tout comme la partie supérieure du tableau de bord. Bref, on est peut-être en droit de s’attendre à une présentation passablement retouchée pour 2022.

En somme, des changements intéressants qui s’annoncent pour le modèle d’ici 12 à 18 mois. D’autres informations filtreront certainement au cours de la prochaine année. Nous serons aux aguets.