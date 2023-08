Genesis G70 : ça sent la fin

La berline G70 de Genesis a fait sensation à ses débuts et elle a été encensée par la presse automobile. Cette rivale sérieuse aux BMW Série 3 et Audi A4 de ce monde avait tous les outils pour s’imposer.

Cependant, considérant qu’elle était produite par un nouveau constructeur et que la voiture en tant que telle perd du terrain vis-à-vis les VUS, ça n’a pas été facile pour elle.

Tellement qu’on se questionnerait sur son avenir chez Genesis.

L’information à cet effet provient du quotidien sud-coréen JoongAng. Ce dernier, citant une source anonyme avec laquelle il s’est entretenu et qui serait directement liée au projet d’une nouvelle génération, a indiqué que le développement de la voiture avait été officiellement interrompu.

Hyundai n’a pas commenté, outre le fait de confier que rien n’avait été confirmé à cet effet.

Genesis G70 rouge Photo : D.Boshouwers

La raison évoquée est que la G70 est simplement trop… petite. La clientèle réclame des modèles plus gros, surtout des utilitaires. La source affirme même que la voiture de deuxième génération qui était prévue était plus massive et qu’elle aurait été trop près, en fait de format, à la G80 actuelle.

La deuxième génération de la G70 aurait été tout électrique, ce qui va attrister les amateurs qui souhaitent à l’électrique, mais avec une voiture plutôt qu’un VUS.

Ironiquement, les ventes du modèle en sol nord-américain ne sont pas si mauvaises. En 2022, on a connu la meilleure année avec 12 649 transactions. Au Canada, les résultats des quatre dernières années sont simplement hallucinants ; 1119 ventes en 2019, 1173 en 2020, 1160 en 2021 et 1129 l’an dernier.

Comme modèle de régularité, il est impossible de trouver mieux.

En Europe, c’est une autre histoire. Seulement 96 G70 ont été vendues en 2022.

Design extérieur du Genesis G70 Photo : D.Boshouwers

Rappelons que la nouvelle de la disparition de la G70 demeure au stade de rumeurs, puisque rien n’a été confirmé par l’entreprise. Il serait certes intéressant de voir cette voiture obtenir une seconde chance, surtout en configuration tout électrique.