Un nouveau moteur pour la Genesis G70 2024

Genesis effectue un changement sous le capot avec sa berline G70 pour l’année 2024. Concrètement, le 4-cylindres turbo de 2,0 litres qui servait le modèle depuis ses débuts en 2019 est remplacé par un autre 4-cylindres turbo, cette fois de 2,5 litres.

De plus, la voiture va désormais proposer de série les freins Brembo qui étaient livrables en option.

La principale différence, c’est qu’on gagne 48 chevaux avec la nouvelle mécanique, ce qui fait que les G70 équipées de ce bloc vont offrir 300 chevaux.

Le V6 de 3,3 litres qui profite de deux turbos est toujours offert, et l’on ne s’attend pas à ce que ses capacités changent, elles qui se chiffraient à 365 chevaux en 2023. La boîte automatique à huit rapports est toujours de la partie.

Genesis G70 2024 bleu Photo : Genesis

Logo de Genesis G70 2024 Photo : Genesis

Pour le reste, le modèle demeure inchangé, sauf qu’il va porter une nouvelle version du logo de Genesis, alors que deux nouvelles couleurs seront proposées : Vatna Gray et Kawah Blue.

De petites modifications ont également été apportées à l’intérieur. On va retrouver un nouvel écran pour le contrôle du système de climatisation, un rétroviseur sans cadre et deux nouvelles options de couleurs bicolores : Noir obsidien/Gris brouillard et Noir obsidien Beige vanille.

D’autres équipements sont ajoutés de série, comme des coussins gonflables latéraux à l’arrière, ainsi que la recharge via une prise UBS-C. Il sera aussi possible d’utiliser son cellulaire comme clef numérique pour avoir accès à la voiture. Elle sera associée à Apple Wallet ou Samsung Pass, ce qui va permettre aux utilisateurs de partager l’accès à leur G70 sans avoir à remettre physiquement une clef.

La G70 entreprend sa sixième année sur le marché. Elle a profité d’une mise à niveau stylistique en 2022.

Les prix de la version 2024, ainsi que les informations concernant son arrivée en concession, sont à venir.

La nouvelle Genesis G70 2024 Photo : Genesis