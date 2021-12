Genesis donne un aperçu de sa prochaine G90

Lorsque la marque de luxe de Hyundai, Genesis, a été lancée il y a quelques années, le premier modèle qu’elle a proposé est la berline G90. Elle n’a jamais été ni ne sera jamais le véhicule le plus vendu de la famille, mais comme avec toute bannière de luxe, elle représente le modèle phare de la compagnie, le nec plus ultra en fait de raffinement, la preuve que la firme peut rivaliser avec les meilleurs de l’industrie.

Le modèle a vu son style être mis au goût du jour au fil des années, mais là, le temps est venu d’assister aux débuts du produit de deuxième génération. Genesis vient d’ailleurs de mettre la table en présentant des photos extérieures de son modèle, de quoi mettre l’eau à la bouche de tous ceux à la recherche d’un véhicule dans ce créneau.

La première chose que l’on remarque, c’est une harmonisation des lignes avec ce qui vient d’être présenté avec les plus récents produits de la famille. Et puisque la signature est réussie ailleurs, elle sied bien à la grosse berline qu’est la G90.

Cela dit, le modèle semble reposer plus près du sol et être plus large que la version actuelle. Le museau, notamment, en impose. Les phares sont sans surprise divisés et ne font pas que s’étirer jusqu’aux passages, ils se poursuivent jusqu’à la portière pour cacher les clignotants. Le capot est aussi très épuré en matière de style, tellement que l’on se demande où sont les séparations qui lui permettent d’être relevé.

Photo : Genesis Genesis G90 2023, arrière

À l’arrière, la signature est très différente de ce que l’on connaît, tout en étant très réussie. Elle est inspirée de ce qui a été fait avec les Hyundai Elantra et Sonata, entre autres, mais avec une ligne qui demeure propre à Genesis.

Malheureusement, on n’a pas d’images de l’intérieur ni d’informations quant à ce qui animera le modèle. On peut s’attendre au retour de la mécanique actuelle, un V8 de 5 litres, mais il faudra voir si Genesis prévoit d’autres types de groupes motopropulseurs pour son bolide, notamment quelque chose d’électrifié.

Plus de détails nous seront ultérieurement communiqués à propos du modèle. En attendant, on vous laisse admirer les photos partagées par le constructeur.

