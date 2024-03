• Genesis a présenté hier soir (lundi) son projet Magma qui va lui permettre d’élargir son champ d’action dans le monde des véhicules électriques à haute performance.

New York, New York — Depuis que Genesis est passée du statut d’un simple modèle de luxe commercialisé sous la bannière Hyundai à celui de marque à part entière, sa trajectoire a été celle d’un éloignement progressif du simple statut de constructeur de berlines de luxe. Ces dernières ont été rejointes dans la gamme par des VUS, puis par des voitures et des VUS électriques.

Cette semaine, les dirigeants et dirigeantes du constructeur étaient présents en grand nombre au Genesis House de New York pour présenter le prochain chapitre de l’expansion de la marque. Pour l’occasion, on y allaita avec l’introduction officielle du projet Magma. Ce dernier va déboucher sur une gamme de véhicules électriques à haute performance.

Pensez à la division N de Hyundai, mais encore plus enflammée. Le premier modèle qui sera lancé — et bientôt — est le GV60 Magma. Techniquement, ce qu’on nous a présenté est toujours à l’étape de concept, mais cette variante sur le thème du petit GV60 est manifestement près de la production.

Le designer en chef de Genesis, Luc Donckerwolke, a parlé de la volonté de la marque d’étendre sa présence sur le marché avec des modèles qui font davantage appel à l’aspect émotionnel, et les premiers exemples de ce à quoi ressembleront les modèles Magma vont certainement dans ce sens. En même temps, la formule de Genesis, à savoir l’élégance athlétique, demeure bien présente, de sorte que l’expérience de conduire un véhicule électrique peint en orange magma ne devrait pas être déstabilisante pour ceux qui connaissent la marque.

Aucun détail technique n’a été communiqué concernant le GV60 Magma ou les autres modèles présentés à cette occasion. Ce sera pour un autre jour. Il s’agissait de faire un coup d’éclat avec cette sous-marque Magma et la couleur orange Magma dont étaient parés les véhicules présentés. Ces autres véhicules — des concepts en fait, et certains davantage confirmés pour la production que d’autres — étaient le G80 Magma Special, le concept GV80 Magma et le concept XGran Berlinetta.

Le nouveau concept de Genesis GV60 Magma Photo : D.Boshouwers

Le concept Genesis GV60 Magma

Le premier produit de la sous-marque Magma sera la version améliorée du petit VUS électrique GV60. Les changements les plus évidents concernent le diffuseur arrière, les ailes et les passages de roues élargis, sous lesquels se trouvent des jantes de 21 pouces (avec de nouveaux designs) ainsi que des disques aérodynamiques. L’avant redessiné comporte de nouvelles prises d’air dans les ailes pour refroidir tout le magma qui bouillonne sous la carrosserie (plus précisément, les batteries électriques et les freins).

Cette posture plus large et un châssis reposant plus près au sol ont pour but de maintenir la stabilité et la maniabilité du véhicule qui doit gérer une puissance et un niveau de performances plus violent.

Luc Donckerwolke résume la chose ainsi : « le concept GV60 Magma délivrera une puissance considérable qui donnera aux clients la confiance nécessaire pour conduire dans un état d’excitation et d’exaltation pures. »

On ne connaît pas la date précise à laquelle le GV60 Magma pourrait commencer à offrir tout cela, mais étant donné que les représentants de Genesis ont insisté à plusieurs reprises sur l’état avancé de son développement, on peut s’attendre à ce que le modèle de production fasse ses débuts assez rapidement.

Dévoilement du concept Genesis GV80 Magma Photo : D.Boshouwers

Les autres

Les autres concepts Magma exposés comprenaient le GV80 coupé, dévoilé pour la première fois en tant que concept à l’occasion du Salon de New York de l’année dernière, et le modèle qui a présenté la finition orange Magma.

Design extérieur de la Genesis G80 Magma Special Photo : D.Boshouwers

Ensuite, il y avait la G80 Magma Special, un autre modèle qui semble assez près de la production. Cette berline est évidemment basée sur la G80 de la marque, mais elle a été améliorée pour offrir des performances supérieures. Malheureusement, ce véhicule n’est pas destiné à l’Amérique du Nord ni à l’Europe d’ailleurs, Genesis ne prévoyant de le commercialiser qu’au Moyen-Orient.

Le concept Genesis X Gran Berlinetta Photo : D.Boshouwers

Le concept X Gran Berlinetta était également présent, une étude de design tape-à-l’œil qui ne deviendra probablement pas un modèle de série, mais qui attire l’attention partout où il passe. Il a été présenté pour la première fois à Barcelone, en Espagne, à la fin de l’année 2023.

Enfin, nous ne saurions passer sous silence la présence à l’évènement de la légende de la course automobile Jacky Ickx, nouvellement nommé partenaire de la marque Genesis et chargé de mettre son expertise au service du projet Magma.

Les modèles Magma, ainsi que le concept Genesis Neolun présenté en même temps, seront exposés cette semaine au Salon de l’automobile de New York, qui ouvre ses portes au public le vendredi 29 mars.