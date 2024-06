Un GV70 hybride chez Genesis ?

• Genesis travaillerait sur une solution hybride pour son GV70.

Après avoir lancé ses activités avec des véhicules à essence, Genesis, la marque de luxe de Hyundai est passé au tout électrique. La compagnie s’était engagée à n’offrir que des solutions du genre.

Or, à l’instar d’autres entreprises à travers l’industrie, elle serait à revoir ses plans. En fait, Genesis serait en train de travailler sur une version hybride de son VUS GV70, son modèle le plus populaire auprès des acheteurs.

La raison est simple. En raison du ralentissement de la croissance de la demande pour les véhicules électriques, la compagnie se voit forcée de réorienter ses plans afin de mieux répondre aux besoins du marché, selon ce que rapporte Korean Car Blog.

La première version hybride de la marque nous arriverait en 2026. Et en optant pour un modèle qu’elle propose déjà, l’exercice ne sera pas trop ruineux pour la compagnie.

Genesis GV70 électrifié 2023 | Photo : D.Boshouwers

Cet ajout à la gamme GV70 va faire en sorte que le modèle sera proposé de trois façons, soit en configuration à essence, tout électrique, en plus de cette nouvelle solution hybride.

Et quelle sera la technologie hybride utilisée ? Genesis souhaite une approche différente. Plutôt que d’un système hybride traditionnel, la compagnie souhaite un véhicule électrique à autonomie étendue. Le véhicule utiliserait un groupe motopropulseur tout électrique, avec un petit moteur à essence qui servirait de générateur pour recharger la batterie. Ainsi, c’est l’énergie électrique qui propulserait le véhicule sur la route. Le moteur à essence n’aurait qu’à fonctionner à bas régime pour recharger la batterie. Et puisque ce n’est que le moteur électrique qui s’occuperait de la propulsion, on n’aurait pas à composer entre les changements de modes, parfois brusques.

Le GV70 hybride serait un produit destiné spécifiquement à l’Amérique du Nord. Il devrait être produit à l’usine Hyundai qui est située en Géorgie.

Beaucoup d’informations seront à venir, évidemment, y compris l’autonomie, ainsi que toutes les données relatives à la puissance et aux performances du modèle en matière de consommation.

Et bien sûr, une fois que la technologie sera implantée, on peut s’attendre à ce qu’elle fasse son chemin vers d’autres modèles, afin de la rentabiliser.