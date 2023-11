Genesis GV70 Project Overland : un concept intrigant

• Genesis dévoile le concept GV70 Project Overland.

Le GV70 est rapidement devenu le produit vedette au sein de la famille Genesis. Évidemment, son format et ses dimensions y sont pour quelque chose, ce segment étant le plus populaire dans le marché, après celui les camionnettes. Depuis le printemps, une version électrique est même proposée, offrant une option de plus aux consommateurs.

Si le modèle ratisse large, il y a une caractéristique qu’on ne lui a jamais accolée, soit celle d’une quelconque compétence en conduite hors route. Eh bien, peut-être pour faire taire les mauvaises langues, la marque vient de dévoiler un concept développé en collaboration avec la firme Delta, spécialiste dans l’univers du tout-terrain.

L’étude GV70 Project Overland est pour moins intrigante.

Genesis GV70 Project Overland concept Photo : Genesis

Créé pour célébrer le 40e anniversaire de Delta, le GV70 Project Overland est un prototype qui transforme le VUS de luxe en une bête plus performante hors des sentiers battus, sans qu’il ait été nécessaire de modifier de façon importante le châssis. Grâce à une amélioration de la suspension, le véhicule repose deux pouces plus haut et profite d’une posture plus affirmée en raison de la présence de jantes noires de 18 pouces équipées de pneus tout-terrain Continental ATR. On peut voir que ces derniers logent sous des passages de roues élargis.

Dévoilement du Genesis GV70 Project Overland Photo : Genesis

Le nouveau concept de Genesis GV70 Project Overland Photo : Genesis

Des lumières PIAA ont été montées sur le toit, et des phares antibrouillards de style Baja ont été intégrés aux extrémités inférieures de la calandre, ajoutant à l’effet recherché avec cette étude. Des rails de toit spécifiques, avec des points d’ancrage solide, font également partie de l’équation.

Si vous vous trouvez du côté d’Essen, en Allemagne, vous pourrez admirer ce concept en personne au salon automobile de l’endroit qui va se dérouler du 1er au 10 décembre prochain. Le véhicule sera présent non pas à un kiosque Genesis, mais bien sur les planches du stand de Continental.

Est-ce qu’on risque de voir une version de production de ce modèle ? Disons que ce serait étonnant, mais comme c’est le cas avec ce genre d’exercice, si la réaction du public est hautement positive, qui sait ? On ne parierait pas là-dessus, toutefois.

Genesis GV70 Project Overland noir Photo : Genesis

Genesis GV70 Project Overland de l'arrière Photo : Genesis