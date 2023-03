• Genesis procède au rappel d’environ 65 000 véhicules, dont 6900 au Canada.

• Le problème se situerait à la hauteur du système préventif de tension de la ceinture de sécurité. Ce dernier pourrait projeter des éclats dans l’habitacle.

• Genesis n’est pas au courant de blessures ou de décès liés à ce problème.

Genesis doit lancer un rappel qui touche un peu plus de 65 000 de ses modèles construits entre 2020 et 2023. Les unités concernées sont la berline G80, ainsi que les VUS GV60, GV70 et GV80. Genesis Canada a confirmé à Auto123 que 6900 véhicules au Canada sont affectés par le rappel.

Le problème c’est que le système de prétendeur des ceintures de sécurité avant peut exploser en cas d’impact et projeter des éclats dans l’habitacle.

La campagne concerne 9720 unités de la G80 construites entre juillet 2020 et janvier 2023, 940 versions du GV60 assemblées entre février et décembre 2022, 21 917 exemplaires du GV70 construits entre mars 2021 et janvier 2023, ainsi que 32 940 variantes du GV80, construites cette fois entre juillet 2020 et décembre 2022.

Photo : D.Boshouwers Genesis GV70

Genesis estime que le défaut est présent sur environ 1 % des 65 517 véhicules qu’elle rappelle, mais le problème est potentiellement grave. Les produits visés par la campagne sont équipés de prétendeurs de ceintures de type pyrotechnique qui peuvent « se déployer anormalement lors de certaines collisions en raison d’une surpression du tube du prétendeur », selon ce qu’explique le constructeur. Ce problème peut à son tour envoyer des « fragments de métal » dans l’habitacle, ce qui augmente le risque de blessure.

La compagnie n’est pas au courant de décès ou de blessures reliés à cette situation.

Le problème, c’est qu’il n’y a pas de signes avant-coureurs indiquant qu’un prétendeur est sur le point d’exploser. Genesis souligne que « le potentiel de cette condition dépend des caractéristiques du véhicule, de la spécification du limiteur de charge du prétendeur, de la logique de l’unité de contrôle du coussin gonflable, ainsi que de la durée et de la gravité de l’accident ».

Ça fait que plusieurs impondérables entrent en jeu.

Les propriétaires des modèles concernés seront avertis par courrier à partir d’avril 2023.

Le concessionnaire s’assurera qu’un technicien puisse sécuriser tout le système afin d’éviter qu’il représente un danger.

Ce qui est intéressant dans ce dossier, c’est que le site de Transports Canada montre qu’un rappel pour le même problème (ou du moins très similaire) avait été émis en 2021. Les Hyundai Elantra et Venue, ainsi que les Genesis GV70 et GV80 avaient alors été visés. La compagnie précise que les propriétaires de modèles Genesis qui ont déjà été réparés devront repasser par l’atelier, ce qui laisse supposer qu’une autre cause au problème a été détectée.