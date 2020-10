Si le processus d’électrification est bien amorcé à travers l’industrie, la prochaine décennie sera celle qui va le porter au prochain niveau. Les constructeurs sont prêts et engagés et General Motors (GM) vient d’en donner une idée en prenant une décision qui pourrait être vue comme banale, mais qui est significative en soi.

La compagnie a en effet renommé son usine Detroit-Hamtramck. Cette dernière construit des véhicules GM depuis 1985, mais l’emplacement avait auparavant servi Dodge, aussitôt qu’en 1911. À compter de maintenant, il faudra désormais parler de la Factory Zero, la mention zéro renvoyant au caractère zéro émission des véhicules électriques.

L’usine en question est en processus de mise à niveau afin, justement, de pouvoir assembler des véhicules électriques. GM y investit actuellement 2,2 milliards de dollars. C’est le montant le plus élevé qu’elle a jamais dépensé pour ce genre de travaux dans une usine de production. Lorsque le tout sera complété, 2200 emplois auront été créés.

Le premier véhicule qui va sortir de la Factory Zero sera la camionnette GMC Hummer qui sera officiellement dévoilée un peu plus tard ce mois-ci. Le véhicule Cruise Origin électrique à conduite autonome suivra. Les deux vont profiter de la nouvelle batterie Ultium de GM. D’autres modèles électriques seront aussi appelés à voir le jour à cette « nouvelle » usine, dont un VUS GMC Hummer.

Photo : General Motors l'usine Factory Zero en rénovation

Concernant la rénovation de l’usine, on y met le paquet en matière de développement durable. Par exemple, le béton excédentaire des coulées de l’usine a été utilisé pour paver des routes et les eaux de ruissellement seront recyclées pour charger le système de gicleurs de l’endroit et circuler dans les tours de refroidissement. Le site de 365 acres comprend également 16,5 acres d’habitat faunique. GM indique que des papillons monarques y seront présents, ainsi que des renards et des dindes sauvages.

GM s’est engagée à alimenter en énergie durable toutes ses usines du sud-est du Michigan d’ici 2023 et le reste de ses installations américaines d’ici 2030. Pour les usines situées à l’étranger, on parle de 2040.

« L’usine ZERO est le prochain champ de bataille dans la course aux véhicules électriques et sera l’usine d’assemblage phare de GM dans notre parcours vers un avenir entièrement électrique, a déclaré Gerald Johnson, vice-président directeur de GM pour la fabrication mondiale. Les camions et les VUS électriques qui seront construits ici contribueront à transformer GM et l’industrie automobile ».