Avec la crise qui sévit dans le monde avec le coronavirus, les constructeurs automobiles fonctionnent au ralenti. Quantité d’entre eux se retrouvent donc en position pour venir en aide aux autorités afin de fournir le matériel qui manque aux intervenants qui sont absolument débordés.

On vous fait part de deux exemples ce matin, mais soyez assurés que d’autres firmes mettent l’épaule à la roue. C’est déjà le cas de Ford et de Tesla, notamment.

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que les constructeurs automobiles américains GM, Ford et Tesla avaient reçu le feu vert pour produire des ventilateurs et d’autres articles nécessaires dans le cadre de l’épidémie de coronavirus. Dans les faits, plusieurs entreprises collaborent depuis un certain temps pour venir en aide.

FCA

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a annoncé qu’elle allait produire des masques pour les premiers intervenants et les travailleurs de la santé. La firme compte fournir plus d’un million d’unités par mois. La capacité de production est en préparation cette semaine et on commencera la fabrication lors des semaines à venir. La première vague de distribution sera réservée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.



Les masques seront donnés par FCA à la police, aux ambulanciers et aux pompiers, ainsi qu’aux travailleurs des hôpitaux et des cliniques de soins de santé. Cette action est la première d’un programme mondial sophistiqué que l’entreprise met en place en appliquant son expertise en matière de fabrication, de chaîne d’approvisionnement et d’ingénierie pour soutenir la lutte mondiale contre la pandémie.

« Il n’a jamais été aussi important de protéger nos premiers intervenants et nos travailleurs de la santé ! En plus du soutien que nous apportons pour augmenter la production de ventilateurs, nous avons interrogé nos contacts dans le secteur des soins de santé et il est clairement apparu qu’il existe un besoin urgent et critique en matière de masques. Nous avons mobilisé les ressources du groupe FCA pour nous concentrer immédiatement sur l’installation d’une capacité de production pour la fabrication de masques et sur le soutien à ceux qui en ont le plus besoin, soit sur la première ligne de cette pandémie. » - Mike Manley, le chef de la direction de FCA

FCA travaillera avec les autorités nationales, régionales et municipales pour s’assurer que les masques donnés soient dirigés vers les personnes et les installations qui en ont le plus besoin. La compagnie dévoilera d’autres actions liées à la lutte contre le Coronavirus au cours les prochains jours.

GM

De son côté, General Motors (GM) et le fabricant d’équipements médicaux Ventec accélèrent leurs efforts dans le cadre d’un partenariat appelé « Projet V » pour construire des ventilateurs dans une usine GM à Kokomo, Indiana, afin d’aider à combattre l’épidémie.

Dans le cadre de l’effort, GM a pris des dispositions pour la fourniture de 95 % des pièces nécessaires à la construction des ventilateurs et cherche à s’approvisionner pour fournir les 37 pièces nécessaires restantes. L’objectif de l’entreprise est de construire jusqu’à 200 000 ventilateurs, selon ce qu’ont déclaré des sources qui souhaitent conserver l’anonymat.

« Ventec Life Systems et General Motors ont travaillé 24 heures sur 24 pour mettre en œuvre des plans visant à construire davantage de ventilateurs pour les unités de soins intensifs. Avec le soutien de GM, Ventec planifie maintenant une production plus élevée de ventilateurs, et ce, de façon exponentielle, aussi vite que possible. » - Dan Flores, porte-parole de GM

Les premières pièces doivent être livrées par les fournisseurs à GM d’ici le 6 avril, ont indiqué les sources. La production des fournisseurs pourrait commencer dans les deux à trois prochaines semaines. La date à laquelle GM pourrait commencer la production n’est pas encore définitive.

Ford

Ford a annoncé aujourd’hui qu’elle collaborait avec 3M, General Electric et le syndicat des travailleurs de l’automobile (UAW) pour produire des masques, des respirateurs et des ventilateurs. L’entreprise compte utiliser notamment ses capacités d’impression en 3D pour produire des composants destinés à être utilisés pour des équipements de protection individuelle. En ce qui concerne les masques, l’objectif déclaré de l’entreprise est de produire 100 000 unités par semaine.