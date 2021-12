Plusieurs entreprises ont annoncé jeudi qu'elles annulaient leurs projets de participation en personne au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas le mois prochain.

Mary Barra, PDG de General Motors, devait prononcer le 5 janvier un discours-programme lors de l'événement annuel, mais le géant de l'automobile a publié une déclaration expliquant que l'entreprise avait « décidé de passer à une approche entièrement numérique de son activation au CES 2022 en janvier ». Il a ajouté que le dévoilement prévu du Chevrolet Silverado EV et d'autres produits le 5 janvier aura lieu - mais, vraisemblablement, virtuellement. Le discours d'ouverture de Mary Barra sera également virtuel.

Parmi les autres entreprises qui ont confirmé jeudi qu'elles renonçaient en partie ou en totalité aux événements en personne, citons Google et sa société de conduite autonome Waymo, TikTok et Intel. Elles rejoignent Amazon, Twitter, Lenovo et AT & T, qui avaient déjà pris la décision de se retirer.

Pour l'instant, les organisateurs du CES affirment que le salon se déroulera comme prévu entre le 5 et le 8 janvier, avec « de fortes mesures de sécurité en place ». Ils indiquent que 42 exposants se sont retirés au cours de la semaine écoulée, mais que ces désistements ne représentent que 7 % de la surface allouée et que la grande majorité des exposants prévoient toujours d'être présents sur place.

