• GM va construire des moteurs électriques à son usine ontarienne de St. Catharines.

• L’usine produit déjà des moteurs V6 et V8 et continuera de le faire pendant la transition électrique de GM.

• La compagnie pourra fournir des moteurs pour 400 000 modèles par année à cette usine.

Une excellente nouvelle attendait l’industrie automobile ontarienne hier alors que General Motors (GM) annonçait son intention de construire des moteurs électriques dans son usine de St. Catharines.

C’est la division canadienne du site Automotive News qui rapporte la nouvelle.

GM affirme que cette décision, qui se matérialisera si les aides des gouvernements (fédéral et provincial) se concrétisent, permettra de soutenir 500 emplois à l’usine. Celle-ci compte en ce moment un peu plus de 1100 employés qui produisent des moteurs V6 et V8, ainsi que des transmissions, pour les différentes divisions du groupe.

GM précise que les unités Ultium qui seront assemblées vont remplacer une partie de la production de moteurs à combustion, une fois que l’usine aura subi quelques rénovations afin de pouvoir produire ces nouvelles unités électriques. Cela signifie que des moteurs à combustion seront parallèlement assemblés dans l’usine pendant un certain temps, jusqu’à ce que GM ne propose que des véhicules équipés de moteurs électriques.

La présidente du syndicat Unifor, Lana Payne, a déclaré via un communiqué que « cet investissement historique signifie que les travailleurs de l’automobile continueront d’être l’épine dorsale économique de la région pour les générations à venir. »

Photo : General Motors Le camion Brightdrop EV410

Quant aux moteurs électriques qui seront produits à St. Catharines, la compagnie précise qu’ils vont servir aux fourgons BrightDrop qu’elle assemble en partie à son usine ontarienne d’Ingersoll, ainsi qu’aux éventuelles camionnettes électriques Chevrolet Silverado EV et GMC Sierra EV. La production de l’usine devrait être en mesure de produire suffisamment pour alimenter 400 000 véhicules par année.

La présidente de GM Canada, Marissa West, a déclaré sur son compte LinkedIn que l’investissement dépend de « la conclusion d’accords de soutien avec les partenaires des gouvernements fédéral et ontarien. »

Elle ajoute que « St. Catharines va jouer un rôle essentiel dans les plans de GM visant à construire un million de véhicules électriques en Amérique du Nord d’ici 2025. C’est une période de transformation historique pour notre industrie. Ensemble, nous collaborons pour offrir un meilleur avenir à nos clients et à la planète. »