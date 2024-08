Production canadienne du Brightdrop de GM lancée en Ontario

• GM lance la production de son fourgon électrique Brighdrop à son usine canadienne d’Ingersoll, en Ontario.

• Pour l’industrie automobile ontarienne et les travailleurs, cela représente une excellente nouvelle.

• D’ici 2025, GM espère que l’usine sera en mesure de produire 50 000 véhicules par année.

Il y a un peu moins de deux ans, General Motors (GM) annonçait la mise sur pied d’une nouvelle division commerciale consacrée aux véhicules électriques, Brightdrop. Cette semaine, la production du premier modèle à l’usine GM d’Ingersoll, en Ontario, a eu lieu. On se souviendra que le plan avait été réaménagé pour être en mesure de produire ces nouveaux véhicules, lui qui assemblait jusque-là le Chevrolet Equinox, notamment. La production de ce dernier a été déplacée ailleurs dans le réseau de GM.

Mieux, Brightdrop a confirmé l’identité du client qui recevra les premiers exemplaires du Zevo 600 construits au Canada, soit l’entreprise DHL Express. Les livraisons auront lieu au début de l’année 2023.

Un camion Brightdrop Zevo 600 pour DHL | Photo : Brightdrop

À noter que les premiers fourgons Brightdrop ont été assemblés dans une petite installation située de la région métropolitaine de Détroit au cours de la dernière année, pendant que l’usine d’assemblage CAMI de GM à Ingersoll était l’objet de travaux de rénovation. On se souviendra que l’usine CAMI avait ouvert ses portes en 1989 dans le cadre d’un partenariat réalisé entre GM et Suzuki pour construire des Geo Tracker et Suzuki Sidekick. À la disparition de la marque Geo, le Tracker était passé au sein de la famille Chevrolet.

Le premier gros client du Zevo 600 avait été Fedex, mais depuis, des commandes supplémentaires ont été passées par plus de 30 autres entreprises, dont Walmart, Verizon et Hertz. La nouvelle vocation de l’usine CAMI fait d’elle la première installation d’assemblage de véhicules électriques à grande échelle au Canada. La production initiale du Zevo 600 a été lancée et s’intensifiera au début de l’année 2023.

D’ici la fin de la prochaine année, la fabrication du plus compact Zevo 400 sera ajoutée à l’usine CAMI. D’ici 2025, celle-ci vise une production de 50 000 fourgons électriques par année.

Sans trop de surprises, les véhicules sont basés sur l’architecture Ultium qui est utilisée par quantité d’autres propositions électriques de General Motors, dont le GMC Hummer et le Cadillac Lyriq, notamment. Les futurs modèles électriques de l’entreprise vont aussi profiter de cette architecture.

DHL n’a pas révélé le nombre de fourgons Zevo qu’elle prévoit acquérir.

On va cependant surveiller son arrivée sur nos routes. S’il y a un domaine où l’électrification doit être une priorité, c’est bien dans l’univers de la livraison de petits colis.