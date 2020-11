GM rappelle 194 000 véhicules dont 22 911 au Canada

General Motors (GM) procède au rappel de plus de 194 000 véhicules 2018 à 2020 en raison de fuites possibles du liquide de transmission. Lesdites fuites proviennent d’une des composantes du système de départ/arrêt du véhicule qui pourraient avoir été mal installées.

En fait, il s’agit de l’accumulateur de démarrage/arrêt de la transmission qui pourrait être dépourvu de boulons. Conséquemment, le liquide de la transmission pourrait fuir et entraîner un arrêt de cette dernière. Si cela se produit, une perte de puissance à la hauteur des roues pourrait se produire, ce qui peut augmenter les risques de collision.

De plus, si le liquide fuit sur une composante chaude, cela peut potentiellement causer un incendie. GM affirme que jusqu’à ce jour, elle n’a connaissance d’aucun accident ou blessure liés à ce défaut.

Le problème touche des modèles appartenant aux quatre divisions de l’entreprise.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Photo : V.Aubé Chevrolet Blazer 2020

Du côté de Chevrolet, les véhicules concernés sont les suivants : la Malibu 2018, la Cruze, 2018-2019, l’Equinox 2018-2020, le Traverse 2018-2020, ainsi que le Blazer des années 2019-2020

Chez Buick, la berline LaCrosse des millésimes 2018 et 2019 est visée, tout comme les VUS Encore et Enclave des années 2019 et 2020.

Pour GMC, le rappel concerne le Terrain des années 2018 à 2020, tout comme les Acadia 2019 et 2020.

Cadillac voit pour sa part deux de ses produits être touchés ; le XT4 2019 et 2020, de même que le XT6 2020.

La campagne de rappel devrait commencer à la mi-décembre. General Motors doit aviser les propriétaires par la poste et leur demander d’amener leur véhicule chez un concessionnaire pour faire inspecter l’accumulateur d’arrêt-démarrage de la transmission. Il sera remplacé si des boulons sont manquants.