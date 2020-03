General Motors (GM) procède au rappel de ses camionnettes de la série 1500, soit les Chevrolet Silverado et GMC Sierra, afin de corriger un défaut dans le système de freinage. Les modèles touchés sont de l’année 2020.

Certains modèles Silverado et Sierra ont été fabriqués avec des boulons d’étrier de frein non traités thermiquement. Sans traitement thermique, les boulons sont plus faibles qu’ils ne devraient l’être et il y a un risque de défaillance. Le cas échéant, cela affecterait les performances de freinage, ce qui pourrait conséquemment entraîner une collision.

Au total, 20 352 véhicules sont concernés. Les propriétaires des camions visés seront contactés par GM. Les concessionnaires inspecteront les boulons et remplaceront ceux qui sont défectueux.

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.