Demande de brevet pour un parebrise de GM, fig 2 | Photo : General Motors

• GM a déposé une demande de brevet pour un parebrise à réalité augmentée et à atténuation automatique.

• La réalité est étudiée par un nombre croissant de constructeurs, dont Porsche et Mercedes-Benz.

• Une fonction d’atténuation automatique au parebrise pourrait représenter une avancée intéressante en matière de sécurité.

Lorsqu’une entreprise dépose une demande de brevet aux autorités américaines responsables, cela ne veut pas nécessairement dire que ce qui est étudié va aboutir à quelque chose de concret sur le marché, mais ça nous donne une bonne idée des éléments qui sont à l’étude.

Une récente demande effectuée par General Motors (GM) est fort intéressante à ce propos, car elle concerne un parebrise à réalité augmentée et à atténuation automatique. Cette dernière fonction, pour ceux qui seraient moins familiers avec l’expression, est celle qui nous permet de faire basculer notre rétroviseur en mode « nuit » pour ne pas être aveuglés par les phares des véhicules qui nous suivent.

Certains rétroviseurs font la chose automatiquement aujourd’hui. Avec un parebrise offrant cette fonction, ça éviterait à toute personne d’être éblouie par les phares des véhicules qu’il croise sur la route.

La demande a été déposée le 17 janvier 2023, il y a moins d’une semaine. Le parebrise utilise un système qui intègre un affichage tête-haute à réalité augmentée et fait également appel à des capteurs pour détecter et identifier les phares des véhicules venant en sens inverse, ainsi que d’autres sources de lumière potentiellement aveuglantes.

La demande de brevet indique que lorsque le système détecte que la lumière dépasse un certain seuil, il réagit en atténuant l’éclairage d’une section spécifique du parebrise. Voilà un élément de sécurité fort intéressant. Il peut aussi être utile en d’autres circonstances, comme en conduite sous la pluie alors qu’on est bombardé de reflets provenant de la chaussée.

Les fonctions de réalité augmentée pourraient aussi permettre d’accroître la sécurité en réduisant le nombre de distractions pour le conducteur. Cette technologie a le potentiel de révolutionner la façon dont nous conduisons.

La tendance est à la réalité augmentée chez plusieurs constructeurs. Mercedes-Benz et Porsche, entre autres, investissent également dans la technologie pour améliorer l’expérience de conduite.

Ce qui sera à surveiller, c’est la rapidité avec laquelle cette technologie va passer de la planche à dessin à la réalité. On peut aussi imaginer les impacts des coûts qui seront reliés au développement et la production de ce système, et ensuite au coût du véhicule ou encore lors d’un remplacement de pare-brise.

Demande de brevet pour un parebrise de GM, fig 3 | Photo : General Motors

GM Patent auto dim ar windshield, fig 4 | Photo : General Motors

GM Patent auto dim ar windshield, fig 5 | Photo : General Motors

GM Patent auto dim ar windshield, fig 6 | Photo : General Motors

GM Patent auto dim ar windshield, fig 7 | Photo : General Motors