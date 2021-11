Il y a quelques jours, on vous faisait part d’une nouvelle voulant que plusieurs produits General Motors (GM) allaient être livrés sans volant ni sièges chauffants en 2022, le tout en raison de la crise des puces électroniques.

Vendredi dernier, GM a corrigé le tir en expliquant que les véhicules vendus sans sièges chauffants et ventilés pourront bénéficier, probablement à partir du milieu de l’année 2022, d’une mise à niveau qui activera ces fonctions.

Le géant américain a déclaré qu’il couvrirait le coût de la mise à niveau des nouveaux véhicules construits sans les puces nécessaires pour les sièges chauffants et ventilés. Il s’attend à ce que les pièces manquantes soient disponibles pour les modifications à la fin du deuxième trimestre de 2022. Bien sûr, si la situation des puces s’améliore, on pourra procéder plus rapidement.

Pour les concessionnaires, voilà une excellente nouvelle, car convaincre un acheteur de cracher 40 000 $ ou 50 000 $ pour un véhicule en lui expliquant qu’il ne profiterait jamais des sièges chauffants, ce n’est pas trop vendeur.

Pour ce qui est du volant chauffant, là, rien ne peut être fait, explique la compagnie.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Rappelons qu’en raison de la pénurie mondiale de puces électroniques, plusieurs fabricants ont été contraints de réduire leur production de modèles ou, dans certains cas, livrer des unités dépourvues de certaines caractéristiques afin de préserver certaines puces.

GM a déclaré que d’autres caractéristiques qui avaient été temporairement supprimées sur certains véhicules en raison de la crise, mais qui ont été réinstallées depuis comprenaient l’affichage numérique de la température de la climatisation, l’alerte des angles morts, ainsi que le système d’aide à la conduite Super Cruise.