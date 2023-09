Le Chevrolet Blazer 2024 aura quelque chose d’unique : ce sera le premier véhicules des marques Chevrolet, Buick, Cadillac et GMC à être équipé du nouveau système multimédia de General Motors, lequel abandonne l’interface connectée CarPlay d’Apple au profit de celle plus permissive de Google.

General Motors est conscient du défi qui l’attend d’offrir des véhicules sans l’interface CarPlay à des consommateurs qui en raffolent. De façon générale, plus d’automobilistes se disent satisfaits de leur interaction avec CarPlay qu’avec n’importe quelle interface multimédia offerte directement par les constructeurs automobiles.

Basé sur Android Automotive de Google

Ce que GM doit faire, donc, est d’offrir un système multimédia qui fera oublier CarPlay même à ses plus grands adeptes. GM se rapproche aussi de la stratégie adoptée par Tesla, Rivian et Lucid, entre autres.

Sauf que contrairement à ceux-là, le groupe automobile de Detroit a développé son propre système multimédia à partir du logiciel Android Automotive de Google. Il s’agit d’une version du même logiciel qu’on trouve sur des millions de téléphones intelligents en Amérique du Nord qui a été remaniée pour s’afficher convenablement à l’écran multimédia d’une automobile.

Android Automotive est aussi utilisé par Volvo, Polestar, Honda et Renault, entre autres. Ce qu’il y a de bien avec Android Automotive, c’est que chaque marque peut en personnaliser l’apparence, mais son fonctionnement demeure le même d’une marque à l’autre.

Le système est connecté et il vient chargé avec des applications fournies par Google. Cela comprend la commande vocale de l’Assistant Google, l’état de la circulation en direct dans Google Maps, et des applications de divertissement populaires comme Spotify et Audible. D’autres applications pourront être téléchargées à partir de la boutique d’applications pour la voiture Play Store de Google.

Notez que l’Assistant Google peut être remplacé par Alexa, la commande vocale d’Amazon. Les deux commandes vocales permettent d’interagir avec des appareils connectés qui ne sont pas nécessairement dans le véhicule, mais qui sont associés au même compte que celui enregistré dans le système multimédia.

Il serait possible, par exemple, de demander à sa voiture de faire allumer les lumières dans sa maison alors qu’on approche du quartier où on demeure.

Interface multimédia dans le Chevrolet Blazer 2023 Photo : Chevrolet

Des abonnements et… des périodes d’essai?

Le partenariat entre GM et Google permet au constructeur d’automobiles de récolter des données sur l’utilisation de leur véhicule que font ses clients tandis qu’ils sont sur la route. L’objectif du constructeur est de créer de nouvelles sources de revenus à bord de ses futurs produits. Sa cible déclarée est de dégager une marge de profits de 20% ou plus sur des nouveaux services connectés qui devraient voir le jour d’ici 2030.

L’étendue des services que les véhicules Buick, Cadillac, Chevrolet et GMC offriront à leurs passagers n’est pas encore totalement connue. Cela inclura vraisemblablement des fonctions avancées d’aide à la conduite, comme des versions de son système SuperCruise plus performantes, et des services de divertissement sur mesure, comme la radio par satellite.

À ce chapitre, GM suit la tendance de l’industrie. Les services vendus par abonnement sont perçus comme un des vecteurs de croissance des revenus les plus prometteurs pour les prochaines années. En revanche, les automobilistes ne sont pas convaincus. Par exemple, ils sont nombreux à ne pas voir d’un bon œil la possibilité de devoir payer un montant tous les mois pour avoir accès aux sièges chauffants.

General Motors pourrait toutefois adoucir son approche en offrant des périodes d’essai gratuites, avant l’abonnement. Un sondage récemment publié par la firme spécialise Cox Automotive indiquait qu’environ les deux tiers des répondants seraient intéressés à essayer gratuitement de nouvelles fonctions à bord de leur voiture et qu’ils considéreraient s’abonner à celles qui rendent leurs déplacements plus agréables.

Au-delà des abonnements…

Le groupe GM ne veut pas se limiter aux options de conduite ou de divertissement vendues par abonnement. Depuis quelques années, il tente de développer certains créneaux de commerce électronique pour en tirer des revenus.

Le groupe américain a récemment lancé aux États-Unis son Marketplace, un environnement où il est possible de commander ou d’acheter divers produits. Par exemple, l’automobiliste qui approche d’une succursale d’une chaîne de restauration rapide bien connue pourrait commander un café à même le tableau de bord de sa voiture, puis le récupérer rapidement à la fenêtre du service au volant.

Chevrolet Blazer EV 2024 Photo : Chevrolet

Véhicules électriques en vue

Le Chevrolet Blazer 2024 sera donc le premier véhicule du groupe GM à bénéficier du système multimédia développé par GM autour d’Android Automotive. D’autres véhicules suivront et ils seront probablement électrifiés. D’ailleurs, le Blazer 2024 aura lui aussi sa variante tout-électrique.

Notez que les marques Honda et Acura ont décidé d’utiliser la plateforme de GM pour leurs propres véhicules électriques, notamment le Honda Prologue et l’Azura ZDX. Eux aussi auront droit au système Android Automotive dès la fin 2024, ou au plus tard en 2025.

Ce système a l’avantage d’avoir été conçu spécifiquement pour aider la conduite de véhicules électriques. Par exemple, Google Maps à bord du Blazer EV permettra de trouver les bornes publiques de recharge à proximité de l’itinéraire prévu. L’application tiendra compte de l’autonomie restante du véhicule et suggérera des bornes qui n’épuiseront pas sa batterie complètement.

Idéalement, le système multimédia de GM pourra tenir compte de l’état de la batterie, des conditions routières et de l’état de la circulation sur la route devant soi pour proposer un itinéraire optimal non seulement pour le conducteur, mais aussi pour son système de conduite semi-autonome SuperCruise.

Et tout ça pourra être contrôlé vocalement, plutôt que par des icônes souvent trop distrayantes et qui apparaissent sur des écrans tactiles difficiles à commander quand on conduit.

Si GM peut arriver à faire tout ça, personne ne s’ennuiera d’Apple CarPlay.