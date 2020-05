Il y a un peu moins de trois mois, dans un autre univers, nous avions droit lors d’une des publicités présentées dans le cadre du Super Bowl à un premier aperçu du Hummer EV, une camionnette électrique fort prometteuse qui est appelée à voir le jour chez GMC.

Le nom Hummer, même s’il a été traîné dans la boue il y a 10 ans, demeure fort auprès de nombreux amateurs. Et si jadis il représentait le pétrole sale, il est appelé à se racheter en symbolisant le passage à l’électricité dans le monde des camionnettes.

Un coup de génie chez GM, vraiment.

Cependant, ce dernier va devoir attendre. En fait, la présentation du modèle devait avoir lieu le 20 mai prochain. Vous l’aurez deviné, en raison de la pandémie, GMC a annoncé que le dévoilement était reporté. Une nouvelle date n’a pas encore été proposée, mais la division promet que les travaux sur le camion se poursuivent.

« Bien que nous soyons impatients de montrer le GMC Hummer EV au monde entier, nous allons repousser la date prévue qui était le 20 mai. En attendant, le travail de développement se poursuit selon les échéanciers prévus et sans difficulté. Nous vous invitons tous à rester à l’écoute pour d’autres articles sur les capacités incroyables de ce super camion avant son lancement officiel. » - Communiqué de GMC

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

La bonne nouvelle, c’est que le calendrier de production semble inchangé. Le plan original veut que le véhicule débarque chez les concessionnaires en 2021 comme modèle 2022, coïncidant ainsi avec l’arrivée d’autres camionnettes électriques, notamment celle de Tesla. Cependant, puisqu’aucun prototype camouflé n’a encore été vu, il est permis de se demander si le report de la présentation pourrait également entraîner des retards de production, malgré l’optimisme montré par GMC dans sa déclaration.

En attendant, on a eu droit à une vidéo de GMC. Cette dernière montre une vue en plongée de la camionnette qui se déplace sur un sentier forestier. Comme il s’agit d’une scène devant servir à nous titiller, la caméra est beaucoup trop haute pour nous permettre de découvrir des détails importants à propos du véhicule. Cependant, on croit apercevoir un toit en verre, ce qui pourrait signifier la présence d’un toit amovible, comme le suggéraient des informations précédentes coulées sur les caractéristiques du modèle.

Pour ce qui est du reste, on a un peu l’impression que c’est le coronavirus qui va dicter la suite des choses. Des lancements et des projets ont été annulés et tout porte à croire que d’autres le seront aussi avant qu’on voit la fin de cette pandémie.

Restez des nôtres.