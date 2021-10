GMC va présenter un Sierra retouché le 21 octobre

Les camionnettes pleine grandeur du groupe General Motors (GM) ont été revues il y a trois ans. Le temps d’une mise à niveau est déjà arrivé. D’ailleurs, c’est fait dans le cas de la représentante de Chevrolet, la Silverado.

Pour ce qui est de sa cousine, la Sierra de GMC, ça va se faire le 21 octobre prochain à 20 h, heure de l’Est. En prévision du moment, GMC a partagé une vidéo sur sa page YouTube. Cette dernière ne montre pas grand-chose, mais on peut voir ce qui semble être des phares quelque peu différents, ainsi qu’une calandre redessinée.

Cependant, il faut aller au-delà de ce que l’on voit. Concrètement, le modèle montré est une version Denali Ultimate. Or, ça n’existe pas dans le catalogue 2021. GMC nous prépare donc une nouvelle variante encore plus luxueuse de son modèle, ce qu’elle annonce d’ailleurs dans le clip.

Ce sera donc LA chose à surveiller, en plus des améliorations promises en matière de capacité et de technologie. Sur ce dernier plan, on devine l’arrivée du système de conduite semi-autonome Super Cruise qui va faire ses débuts avec le Silverado pour 2022.

Pour ce qui est de l’habitacle des versions plus solennelles, dont la nouvelle Denali Ultimate, on peut anticiper la présence d’un groupe d’instruments à affichage numérique sur écran de 12,3 pouces et d’un écran tactile de 13,4 pouces à la hauteur du système multimédia, mais surtout de matériaux plus nobles et d’une présentation beaucoup plus cossue.

Le Sierra 2022 est attendu au printemps prochain. Toujours dans sa vidéo, GMC nous annonce une arrivée tardive pour la version Denali Ultimate ; il faudra donc être patients. Et pourquoi est-ce que cette variante est si cruciale pour le constructeur ? Parce qu’en matière de grand luxe, les habitacles des produits avancés chez Ford, Ram, et maintenant Toyota avec les déclinaisons huppées de son nouveau Tundra, sont plus riches que ceux livrés par GMC.

Un important rattrapage est donc à prévoir.

Enfin, autre élément d’intérêt, on sait que Chevrolet va présenter une version électrique de son modèle Silverado au CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas en janvier prochain. GMC suivra assurément avec son Sierra. Reste à voir quand.

Nous allons surveiller de près ce dossier.