On sait qu’il s’en vient, mais jusqu’ici, nous n’avions pas d’image officielle nous le montrant. C’est maintenant réglé alors que GMC a partagé la première photo officielle de ce qui sera la version électrique de sa camionnette Sierra.

Le modèle, qui va nous arriver pour 2023, va rejoindre le Hummer EV au sein de la gamme, si bien que GMC offrira deux camionnettes électriques aux consommateurs.

Quant à celle qui se pointera en deuxième, on sait maintenant à quoi va ressembler sa grille. C’est un début. Sans surprise, on aura une partie plus fermée qu’ouverte à l’avant, ainsi qu’une signature lumineuse des plus futuristes. On peut s’attendre à ce que les lignes du modèle le soient aussi, question de le différencier de la variante à essence.

Comme pour le Hummer EV et la version électrique du Chevrolet Silverado, le Sierra électrique va être gâté des batteries Ultium de GM. Ces dernières promettent une autonomie d’environ 600 kilomètres. De nombreux éléments du Silverado tout électrique, tels que son toit fixe en verre et ses roues arrière directionnelles, devraient également se retrouver avec le représentant de GMC. Notez que le modèle sera servi d’abord en version haut de gamme Denali.

On ne sait pas encore à quel moment le Sierra EV sera présenté, mais on pourrait imaginer que ce sera avant le milieu de l’année 2022. GMC prévoit l’assembler aux côtés des Hummer et Silverado électriques dans son usine Factory Zero du Michigan.

