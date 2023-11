Sherbrooke (Québec), le 1er novembre 2023. – L’équipe du Groupe Beaucage est fière d’annoncer qu’une 24e concession se joint à ses rangs suite à l’acquisition de Volvo Sherbrooke. Ce manufacturier emblématique s’ajoute au portfolio des marques du Groupe Beaucage incluant Kia, Hyundai, Genesis, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Infiniti, et Mercedes-Benz.

La nouvelle équipe de Volvo Sherbrooke Photo : Groupe Beaucage

La nouvelle équipe de Volvo Sherbrooke, sous la direction de Shawn Boisvert, est heureuse de vous accueillir à sa succursale située au 3625 rue du Blanc-Coteau à Sherbrooke. Sur place, vous pourrez découvrir un vaste choix de berlines, de familiales et d’utilitaires de conception suédoise et, bien entendu, de nouvelles voitures électriques.

‘’C’est avec une grande fierté que nous nous joignons à la grande famille Volvo. Fidèle à sa philosophie, Volvo Sherbrooke conserve son identité et maintient le service de qualité auquel les gens de la région s’attendent grâce à l’expertise de l’équipe en place.’’

Daniel Beaucage

Le Groupe Beaucage accueille Volvo Sherbrooke Photo : Groupe Beaucage

‘’ Grâce à cette transaction, nous perpétuons le service et la qualité aux résidents et entreprises en périphérie tout en leur permettant d’avoir accès à un vaste inventaire renouvelé de véhicules de la gamme Volvo’’.

Mariève Beaucage

Le virage vert de Volvo

Depuis quelques années, Volvo a amorcé sa transition vers l’électrique et aujourd’hui, sa gamme ne compte rien de moins que 8 modèles semi-hybrides, 5 modèles hybrides branchables et bientôt 4 modèles entièrement électriques avec l’arrivée imminente des EX90 et EX30. Ce dernier, un petit VUS au look très attrayant, génère déjà beaucoup d’engouement grâce à son prix abordable, ses performances relevées et son impressionnante autonomie de 426 à 442 km selon la version.