Voici notre guide d’achat pour les pneus d’été et toutes saisons pour 2020 au Canada.

Le moment est-il si bien choisi pour parler de pneus neufs quand une partie de la population est aux prises avec des difficultés financières dues à la COVID-19 et que la majorité des automobilistes ne peuvent se déplacer comme ils le veulent où ils le veulent? Peut-être que non !

Cela dit, les automobilistes qui tiennent à conserver leur véhicule en bon état (et plusieurs le conserveront peut-être plus longtemps que prévu…) voient venir la belle saison et doivent remplacer leurs pneus d’hiver par ceux dits d’été qui sont en vérité des pneus toutes saisons. Mais, dans certains cas, ces pneus d’été ou quatre saisons commencent à être usés et doivent eux-mêmes être remplacés !

C’est ici que le dilemme se présente. Quel pneu choisir? Premier conseil, selon votre budget, essayez d’obtenir le meilleur pneu possible au meilleur prix possible. Souvenez-vous de cet argument que j’utilise tout le temps : « votre vie et celle de vos passagers reposent sur quatre petits points de contact sur la route, des points de contact à peine plus grands que la paume de vos mains ». Pensez-y lorsque vous roulez à quelque 120 km/h !

Il est évident qu’un pneu de marque reconnue plus coûteux vous donnera une plus grande sécurité sur la route qu’un pneu à bon marché avec des spécifications moins convaincantes. Et ce, même si vous ne couvrez que peu de route au cours de la belle saison!

D’autre part, n’exigez pas d’un marchand de pneus qu’il vous installe un pneu à bon marché dont les spécifications ne rencontrent pas les exigences de votre véhicule. Par exemple, n’essayez pas de substituer des pneus d’indice de vitesse V (qui sont toujours plus chers, mais mieux adaptés à la haute vitesse) pour des pneus à rabais avec indice de vitesse inférieure S ou T. La meilleure solution est toujours d’équiper votre véhicule de pneus de mêmes dimensions et de mêmes spécifications que celles des pneus d’origine ou de spécifications supérieures. Ce conseil va autant pour les camionnettes que les voitures.

Garder ses pneus d’hiver en été?

Certains consommateurs nous demandent souvent s’ils pourraient conserver leurs pneus d’hiver en été – surtout cette année.

Le sujet a déjà été soulevé dans le passé alors que la question a déjà été posée à un ingénieur d’importance d’une grande marque de pneus européens. Si sa réponse était plutôt encourageante pour des automobilistes à petit budget qui demeurent en ville et qui ne couvrent que très peu de kilométrage durant l’année, l’idée ne plaît pas à plusieurs experts qui, tout comme moi, préfèrent passer des pneus d’hiver à des pneus d’été durant la saison chaude.

Certains avanceront que les pneus d’hiver risquent de chauffer et d’éclater à haute vitesse en été (ce qui est très peu probable sauf si les pneus sont sous-gonflés, une réaction qui pourrait arriver avec n’importe quel pneu) mais la vraie raison demeure que les pneus d’été sont conçus pour bien disperser l’eau sur pavé mouillé et mieux coller à la route en cas de « conduite sportive ».

Tout récemment, plusieurs manufacturiers de pneus ont commencé à offrir des pneus dits « toutes saisons » que nous qualifions d’« homologués » au pays. Ce sont des pneus avec une sculpture plus agressive et une gomme capable de conserver sa flexibilité à moins de 7 degrés C qui peuvent convenir autant à l’hiver qu’à l’été. Voilà peut-être la réponse à la question de ceux qui disent ne pas couvrir beaucoup de kilométrage et qui préfèrent demeurer, le plus que possible, dans une situation urbaine.

Notez que ces pneus « homologués » devraient afficher le pictogramme du flocon de neige dans une silhouette de montagne sur leurs flancs. Mais ceux-ci ont tout de même leurs limites. On en retrouvera plusieurs dans la catégorie des pneus dits « tout-terrain » pour camionnettes et VUS tout-terrain.

Neufs, mais éprouvés

Dans ce guide, vous retrouverez plusieurs choix de pneus dont certains sont tout nouveaux. Alors, pourquoi conseiller des pneus qui, à première vue, n’ont pas encore faits leurs preuves? Parce que, dans presque tous les cas, ce sont des versions améliorées de configurations déjà existantes qui, elles, ont fait leurs preuves.

En général, les pneus cités sont tous des pneus dits « toutes saisons » (car le terme « pneu d’été » est maintenant réservé aux pneus de performance plus lisses avec d’étroites rainures qui sont moins efficaces que celles des « toutes saisons »). Il ne faut pas confondre ces pneus « toutes saisons » avec les pneus « homologués » qui pourraient être efficaces, jusqu’à une certaine limite, lors d’une légère chute de neige.

Dans plusieurs cas, cependant, les grandes marques proposent de nouveaux pneus et ce seront ceux-ci qui sont mentionnés ici. En passant, l’ordre de parution n’est pas nécessairement un ordre de choix.

1. Michelin

Cette marque française vit depuis bien des années une histoire d’amour avec les automobilistes canadiens.

Si l’année dernière, nous vantions la gamme Premier A/S, cette année, Michelin nous propose le Defender T + H très abordable et très silencieux selon le manufacturier. Ce pneu de tourisme est disponible en 32 grandeurs pour jantes de 14 à 18 pouces avec indice de vitesse H pour la plupart des autos de tourisme, des fourgonnettes et même de multiples VUM (multisegments) maintenant offerts sur le marché. Michelin en annonce une durabilité de 130 000 km. Par contre, ces pneus sont un peu plus chers que ceux de la concurrence.

Photo : Michelin Michelin Defender T + H

Si vous possédez une voiture électrique ou hybride très économique et que vous voulez en tirer le maximum d’efficacité énergétique, Michelin nous propose le Primacy Tour A/S ou encore l’Energy Saver A/S.

Photo : Michelin Michelin Primacy Tour A/S