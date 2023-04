Un Kia EV6 Photo : Kia

Voici notre guide d’achat pour les pneus d’été et toutes saisons pour 2023 au Canada. Aujourd’hui, les meilleurs pneus d’été et toutes saisons pour les véhicules électriques.

Depuis l’émergence des véhicules électriques, et étant donné leur popularité croissante, les grandes marques de pneumatiques se sont penchées sur les besoins particuliers de ces véhicules. Alors que la popularité de VÉ ne cesse que de croitre, les fabricants commencent à proposer des pneus spécifiquement conçus pour eux.

Une Porsche Taycan Cross Turismo Photo : Porsche

Pourquoi des pneus que pour véhicules électriques? Les raisons principales sont celles-ci :

1) Les véhicules électriques sont, dans la plupart des cas, plus lourds que leurs équivalents à essence. Ceci exige du pneu une capacité de charge supérieure qui pourrait modifier le comportement du véhicule, surtout en conduite sportive sur route sinueuse.

2) Les véhicules électriques sont capables de performance bien souvent supérieures avec des accélérations surprenantes, notamment, ce qui exerce une certaine torsion sur la carcasse des pneus. Même que quelques automobilistes se sont plaints que leurs roues devenaient vite déséquilibrées.

C’est alors que les ingénieurs du domaine se sont aperçus que le couple rapidement déployé des moteurs électriques pouvait faire légèrement glisser la jante sur le pneu causant, à la longue, un déséquilibre. C’est du sérieux !

3) Vu qu’il n’y a pas de bruits de mécanique sous le capot d’un véhicule électrique, les fabricants de pneus pour VÉ doivent en arriver à des produits plus silencieux.

4) Enfin, si les utilisateurs de véhicules électriques veulent tirer le meilleur profit de leur véhicule sans trop consommer d’électricité, leurs pneus doivent produire le moins de résistance à la friction possible.

Subaru Solterra Photo : D.Boshouwers

Il est à noter que présentement, plusieurs des véhicules électriques sur le marché ne sortent pas d’usine avec des pneus conçus spécifiquement pour les véhicules électriques. Par exemple, le Hyundai Ioniq 5 que nous avons conduit l’an dernier était chaussé de pneus Continental Viking 7. Le Volkswagen ID.4 ? Des Bridgestone Alenza.

À long terme, par contre, la tendance sera vers la conception et l’utilisation de pneus spécifiques aux modèles électriques, pour les raisons citées plus haut.

Autre réalité en 2023 : actuellement, les véhicules électriques sont trop neufs et ne sont pas suffisamment nombreux sur le marché pour provoquer une ruée vers les pneus de remplacement. Mais avec le temps, cette tendance s’imposera. Pour le moment on parle d’un choix relativement limité, mais ce choix risque de grandir rapidement au cours de prochaines années.

Voici les principaux pneus de remplacement pour véhicules électriques qui sont présentement disponibles :Goodyear Electric Drive GT

Goodyear a une nouvelle gamme de pneus en développement. De nouvelles grandeurs ont récemment été annoncées et elles s’appliquent à de plus petits véhicules comme les Nissan LEAF, Chevrolet Bolt et Volt et Kia Nero EV. Notons que les autres grandeurs vont surtout pour les Tesla en versions pour toutes saisons et haute performance.

Goodyear Electric Drive Photo : Goodyear

Pirelli P Zero Elect

Pneus déjà offerts d’usine sur des véhicules spéciaux comme la Porsche Taycan, les P Zero Elect sont maintenant disponibles pour plusieurs autres marques dont les Tesla.

Pirelli P Zero Elect Photo : Pirelli

Bridgestone Ecopia

Celui-ci n’a pas été nécessairement développé pour des autos électriques mais il l’a été pour offrir le moins de résistance possible à la friction due au roulement.

Bridgestone Ecopia Photo : Bridgestone

Hankook Kinergy Eco EV

Voici un autre pneu qui est destiné aux VÉ surtout parce qu’il ne présente pas beaucoup de résistance à la friction, et offre donc un roulement silencieux.

Hankook EVO EV Photo : Hankook

Hankook Ventus S1 Evo

Voici un produit sud-coréen qu’il faut considérer si l’on se fie à l'excellente qualité des autres produits de la marque. Sa principale caractéristique? Comme le pneu Eco EV, il est très silencieux!

Ce pneu est conçu pour les voitures électriques à haute performance, et donc pour les Porsche Taycan de ce monde.

Hankook Ventus S1 EVO Photo : Hankook

Michelin Primacy Energy Saver

Le pneu qui équipe les Tesla d’usine est aussi un pneu à moindre résistance, mais éventuellement, Michelin devrait nous présenter un pneu EV pour concurrencer celui récemment lancé par Goodyear.

Michelin Energy Saver Photo : Michelin

Michelin Pilot Sport EV

Un autre pneu pour les véhicules à haute performance, ce produit Michelin n’est pas conçu exclusivement pour les VÉ, mais est plutôt décrit comme étant EV compatible.