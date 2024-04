Voici notre guide d’achat pour les pneus d’été 2024. Aujourd’hui, nous présentons un résumé de l’état des choses dans le domaine en ce qui a trait aux pneus d’été pour voitures et petits VUS. Demain, pour les VUS plus imposants et les camionnettes. Et finalement, nous aurons un chapitre dédié aux pneus pourvéhicules électriques.

Depuis quelques années, on aurait pu croire qu’il n’y avait plus d’innovation de la part des grands manufacturiers de pneus. Ce n’était qu’une fausse impression.

Des changements significatifs sont en cours dans ce secteur. Si l'adoption des véhicules électriques constitue une partie de ces évolutions, d'autres sont directement liées aux impacts des changements climatiques et aux variations démographiques.

D’ailleurs, vous aurez peut être remarqué que le lancement de nouveaux pneus d'été traditionnels a été particulièrement limité ces derniers mois.

Les « homologués » en vedette pour 2024

Les manufacturiers de pneus en sont finalement arrivés à produire des pneus qui sont aussi performants en hiver qu’en été. En général, on les identifie comme étant des pneus pour « toutes conditions » ou « homologués ».

Ces pneus portent l'emblème du flocon de neige de montagne, ce qui signifie qu'ils ont passé les tests d'adhérence à la neige pour des performances dans des conditions sévères.

Un pneu de cette catégorie est reconnu autant pour ses performances sur pavé sec sous bonne température que sur pavé mouillé, enneigé ou glacé, incluant sous des températures très froides.

Cela est possible par diverses techniques, notamment via des compositions de gomme de bande de roulement plus avancées qui demeurent tendres malgré le temps froid, sans pour autant s’user plus rapidement sur pavé sec.

Qui plus est, les hivers canadiens ont tendance à devenir de moins en moins rudes avec moins de chutes de neige que dans le passé. Cela incitera plusieurs automobilistes, surtout les gens plus âgés, à opter pour des pneus bons pour l’année, surtout s’ils ne couvrent pas autant de kilométrages que dans le passé. Ce choix leur permet de réaliser des économies significatives, en évitant notamment l'achat de deux jeux de pneus par an, ce qui est une excellente nouvelle.

La tendance envers les pneus « homologués » semble bien amorcée. C’est d’ailleurs l’opinion de Guy Hardiman, un des directeurs de la commercialisation des pneus chez le grand marchand Canadian Tire, qui voit une tendance avantageant ce type de pneu dans le futur.