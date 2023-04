Tout ce qui a été écrit dans le texte précédent sur les pneus pour automobiles et VUS légers peut s’adapter au domaine des camionnettes ou presque. Quant au choix des pneus, sauf pour quelques pneus spécifiques aux pickup et fourgons plus robustes, presque tous les pneus que vous avez pu voir dans le texte sur les autos sont disponibles pour des camionnettes légères et surtout pour les VUS et camions légers.

Voici notre guide d’achat pour les pneus d’été et toutes saisons pour 2023 au Canada. Aujourd’hui, les meilleurs pneus d’été et toutes saisons pour les camionnettes et les plus grands VUS.

Pour le tout-terrain

Toutefois, il y a un type de pneus qui soulève plus d’enthousiasme auprès des amateurs de camionnettes et de VUS plus sportifs. Il s’agit des pneus tout-terrain (« All Terrain » et non « Off Road ») qui équipent de plus en plus de camionnettes et qui sont aussi adaptés aux déplacements autoroutiers.

C’est le genre de pneu que l’on retrouvera de première monte (d’usine) sur des véhicules comme les Ford Bronco Sport, Jeep Wrangler et Gladiator, Toyota RAV4 Trail ou Woodland, Chevrolet Colorado Trail Boss et j’en passe.

Voici ce que l’on peut trouver dans la gamme des pneus de grande qualité sur le marché.

BFGoodrich All-Terrain T/A K02

BFGoodrich est la « deuxième » marque du groupe Michelin, mais en ce qui a trait aux pneus hors-route pour camionnettes, c’est presque le premier. En fait, son modèle All-Terrain K02 est un des mieux reconnus sur le marché alors qu’il est aussi homologué pour l’hiver. Il est livrable pour jantes de 15 à 20 pouces.