Honda rappelle 1,4 million de véhicules

Honda procède à un rappel massif à travers le monde, soit celui de 1,4 million de véhicules équipés d’une pompe à essence défectueuse. Le problème pourrait provoquer l’arrêt du moteur pendant la conduite, ce qui peut entraîner des situations dangereuses.

Aux États-Unis, 136 057 véhicules Honda et Acura sont concernés. Chez nous, ce sont 10 459 unités qui sont touchées. Honda affirme n’avoir reçu aucun rapport d’accident ou de blessure suite à ce problème.

Les véhicules aux prises avec le problème sont les suivants : Acura NSX (2018-2019), Acura RDX (2019), Acura RLX hybride (2019), Honda Accord (2018-2019), Honda Civic (2018-2019), Honda Fit (2019), Honda HR-V (2018-2019) et Honda Insight (2019). Pour chaque modèle, des dates de fabrication différentes sont indiquées dans le rapport de la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration). Vous pouvez le consulter pour en avoir le cœur net.

Les pompes à carburant, fabriquées par le fournisseur Denso, ont été « exposées à des solvants de production (ayant pour buts de faire sécher) pendant de trop longues périodes » pendant la fabrication, selon ce qu’explique le document de rappel de la NHTSA. Cela pourrait provoquer des fissures de surface et une absorption excessive de carburant et finalement provoquer la déformation et la défaillance de pièces internes.

Sur le site de Transports Canada, le problème potentiel est expliqué ainsi :

« Sur certains véhicules, la pompe à carburant basse pression pourrait tomber en panne. Si cela se produit, le moteur pourrait alors fonctionner de façon irrégulière ou ne pas démarrer, et le voyant de vérification du moteur pourrait s’allumer. Cela pourrait également entraîner une perte soudaine de la puissance du moteur pendant la conduite. » - Transports Canada

Honda informera ses clients d’ici la fin du mois de juillet et remplacera les pompes à carburant des véhicules concernés. Le constructeur automobile a également demandé aux concessionnaires en leur possession des pompes à carburant problématiques de les retourner.