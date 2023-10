On savait déjà que la Honda Civic hybride revenait dans la gamme nord-américaine du modèle. C’est maintenant confirmé, le Canada aura droit au Civic hybride, en versions berline et avec hayon et ce, à partir de 2024 (les modèles seront des édition 22025).

La production de la berline Civic hybride 2025 débutera au printemps 2024 à Alliston, Ontario. La version a hayon suivra plus tard et sera produite dans l’usine Honda en Indiana. Ces deux sites fabriquent déjà le Honda CR-V hybride.

Depuis 1988, plus de 11 millions de Civic ont été produites en Amérique du Nord. À noter, la 6 millionième Civic sortira de l'usine HCM de Honda HCM à Alliston ce mois-ci.

Honda s'attend à ce que la Civic hybride compte pour près de la moitié des ventes du modèle en Amérique du Nord.

A mentionné Yoshiyuki Nakazawa, vice-président et directeur général de Honda Canada, « Nous célébrons ce mois-ci, la production historique de notre 6 millionième Civic et cette nouvelle Civic hybride, qui vient s’ajouter au CR-V hybride également construit à HCM, fera partie intégrante de la stratégie globale d’électrification de Honda, alors que nous suivons de près la transition des consommateurs canadiens vers un avenir électrifié. »

La décision de produire la nouvelle Civic hybride s'intègre à la vision électrique de Honda. En 2023, un tiers des ventes du CR-V et de l’Accord étaient de versions hybrides, et Honda anticipe une forte demande pour la Civic hybride.

La Civic hybride 2025 utilisera la technologie hybride de Honda, reconnue pour sa performance et son efficacité.

Quant à la vision globale d’électrification de Honda, elle vise une carboneutralité d'ici 2050. Les premiers véhicules 100% électriques seront disponibles dès 2024, avec d'autres innovations attendues en 2025.

L'an dernier, Honda a révélé un plan d'investissement de 1,38 G$ sur six ans pour moderniser ses usines et stimuler l’innovation, dans le cadre de son engagement envers l’électrification et la carboneutralité.