Honda dévoile sa Civic 2022 sous forme de concept

La Honda Civic 2022 est présentée en version prototype.

On l’attendait depuis un bout celle-là. Honda a procédé mardi soir au dévoilement du modèle de 11e génération de sa compacte Civic. Comme c’est souvent le cas chez ce constructeur, on a présenté le produit sous forme de concept, mais comme vous pouvez le voir avec les photos partagées par la firme, on est tout près de la version de production.

Pour Honda, même si les VUS ont la cote au détriment des voitures depuis des années, la Civic demeure un modèle d’une importance capitale, comme peut l’être la Corolla pour Toyota. Le droit à l’erreur est inexistant et la critique n’en manque généralement pas une.

Heureusement, Honda s’en est bien tiré jusqu’ici avec un produit de qualité. À défaut de toujours avoir été beau, il a toujours été efficace.

Maintenant, concernant la mouture présentée, on doit dans un premier temps se réjouir de ce qu’on voit esthétiquement. À l’avant, on a simplifié la chose alors que la présentation est moins chargée. On voit le lien familial avec les autres produits de la marque, aussi. Ce n’est rien pour écrire à sa mère, mais c’est plus générique et ça va passer mieux auprès de la critique… et de la clientèle.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Photo : Honda Honda Civic 2022, avant

La grande amélioration, elle a été apportée à l’arrière, là où l’approche adoptée avec le modèle actuel n’a jamais fait l’unanimité. Cette fois, les premiers commentaires reçus (le véhicule a été présenté sur la plateforme Twitch où la réponse du public n’a pas tardé) sont beaucoup plus élogieux. On sent que l’arrière est en harmonie avec l’avant et vice versa.

Photo : Honda Honda Civic 2022, trois quarts arrière

Dans l’ensemble, la voiture se présente plus basse et plus large. Ce premier regard à la nouvelle cuvée nous fait découvrir la berline, mais Honda a confirmé que la variante à Hayon, la livrée Si, de même que la sportive Type R, suivraient dans l’ordre.

Mécaniquement, il faudra se montrer patients, car Honda est demeurée muette sur ce qui composera l’équipe mécanique de son modèle phare. Elle mentionne simplement que les groupes motopropulseurs qui seront proposés seront plus puissants et plus économiques. D’autres progrès sont attendus en matière de sécurité et de technologie.

À l’intérieur, la transformation est majeure et marquée par l’épuration. Un accent a été mis sur la visibilité avec le déplacement des piliers A vers l’arrière et des rétroviseurs sur les portières. Cette nouvelle génération de Civic sera aussi la première à proposer un bloc d’instruments entièrement numérique. Une nouvelle chaîne audio avec affichage sur écran tactile HD de neuf pouces est également au menu.

Photo : Honda Honda Civic 2022, intérieur

Malheureusement, on peut voir sur la photo partagée par l’entreprise qu’on a décidé d’imiter ce qui se fait partout ailleurs avec la présence d’un écran flottant qui vient détonner d’avec le reste.

Plus de détails suivront, bien sûr, avant les débuts officiels du modèle. Ceux-ci sont prévus pour le printemps de 2021.