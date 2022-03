Photo : D.Rufiange Honda Civic Hatchback 2022, profil

Auto123 met à l'essai la Honda Civic Hatchback 2022.

En comptant l’année 2021 qui vient de se terminer, voilà maintenant 24 ans que la Honda Civic est la voiture la plus vendue au Canada. L’exploit est digne de mention, que vous aimiez ou non les produits de cette marque.

L’arrivée d’une nouvelle génération l’an dernier aurait normalement dû signifier la reconduite dudit exploit, mais une simple décision prise il y a un certain temps chez Honda risque de faire dérailler le processus.

En fait, elle va probablement le faire cette année, mettant ainsi fin au règne de la Civic sur le marché canadien de la voiture.

L’ironie là-dedans, c’est que la cuvée qu’on nous propose est la meilleure de l’histoire, point à la ligne.

Voyons ce que la Civic fait de bien avant d’analyser où Honda ère avec son produit vedette.

Photo : D.Rufiange Honda Civic Hatchback 2022, avant

La 5e porte

Les plus vieux s’en souviendront, la populaire Civic des années 90 pouvait être livrée avec un hayon. Le modèle, d’ailleurs, a vu le jour sous cette configuration dans les années 70. L’approche a toujours été fort prisée pour des raisons évidentes. Pour d’autres qui le sont moins, on l’a abandonné pendant des lunes avant de la ramener à l’index en 2017 avec la 10e génération du modèle, celle qui a tiré sa révérence en 2021.

Du vrai Honda.

Heureusement, on a décidé de la conserver pour ce 11e opus. Certains préfèrent une berline. Grand bien leur fasse. Pour ceux qui trouvent leur compte avec un modèle à hayon, l’option est au moins sur la table.

Et, la bonne nouvelle, c’est que le design de la nouvelle mouture est moins tarabiscoté que celui de l’ancienne. Même après six ans sur le marché, on avale toujours de travers en voyant une version. Avec la livrée actuelle, l’ensemble est plus harmonieux. Le crayon qui a donné naissance à la partie arrière était bien taillé ; c’est réussi. On peut même voir une influence provenant de Kia (Stinger).

Puis, évidemment, il y a cet accès privilégié à la partie arrière. Ce dernier permet de déguiser sa Civic en petit VUS, le temps d’une virée à son magasin grande surface de prédilection.

Photo : D.Rufiange Honda Civic Hatchback 2022, arrière

Trois versions

Si la Civic 5-portes vous intéresse, trois choix s’offrent à vous. La version de base LX, ainsi que les déclinaisons Sport et Sport Touring. L’offre s’amorce à 29 815 $ pour se conclure à 36 815 $. Non, ce n’est pas donné ; on revient là-dessus plus loin.

Heureusement, malgré la facture salée, la qualité est au rendez-vous. Je faisais référence à la meilleure Civic de l’histoire plus tôt et ce n’est pas de la frime. En vérité, le modèle est difficile à prendre en défaut.

Perfection automobile ?

La perfection n’est pas de ce monde, mais les constructeurs tentent de l’atteindre avec leurs propositions. Il y aura toujours de la place à l’amélioration, mais avec la Civic, on s’approche d’un sans-faute dans cette catégorie.

En s’installant aux commandes, on découvre une position de conduite idéale et des sièges bien enveloppants. La qualité de ce qui nous est présenté est sans faille pendant que le design, qui a pris du galon avec cette nouvelle génération, est réussi. L’ergonomie ? Sans reproche. La connectivité ? Tout ce que vous souhaitez est offert. Idem en matière de sécurité, même si ça varie évidemment d’une variante à une autre.

Photo : D.Rufiange Honda Civic Hatchback 2022, intérieur

Sur la route

Une fois qu’on prend le volant, d’autres bonnes nouvelles nous attendent. Le comportement de la Civic propose un équilibre quasi parfait entre le confort et l’agilité. La direction est bien dosée, tout comme le travail des éléments suspenseurs. On est vite rassuré aux commandes.

Et que dire du travail de la boîte manuelle qui équipait notre modèle ? Souplesse, précision et efficacité. Et une facilité déconcertante à l’utilisation grâce à un embrayage qui semble faire tout pour nous simplifier la vie. Apprendre à conduire une voiture à boîte mécanique ne peut être plus facile avec ce modèle. On est loin des expériences que l’on pouvait vivre il y a 40 ans en tant qu’apprentis.

Mieux, le moteur 4-cylindres turbo de 1,5 litre qui équipait notre version est une référence à travers l’industrie. Il est à la fois puissant avec 180 chevaux et 177 lb-pi de couple, mais surtout frugal. Lors de notre essai, notre semaine s’est soldée par une cote moyenne de 6,2 litres aux 100 kilomètres.

Photo : D.Rufiange Honda Civic Hatchback 2022, levier de vitesse

Le « problème »

On passe un excellent moment au volant de la Civic. Il est pratiquement impossible d’être déçu avec ce modèle, à moins d’avoir des attentes irréalistes. Il y a cependant une déception majeure et celle-ci ne concerne pas le produit, mais plus une décision entourant sa mise en marché.

Jadis, on offrait toujours une version de base abordable du modèle. Il y a moins de 10 ans, il était possible d’obtenir une Civic pour environ 15 000 $. Oui, la proposition suivante dans la gamme s’offrait à environ 20 000 $, mais encore là, le prix était alléchant.

Avec la nouvelle génération, la variante la moins chère est une berline à 26 280 $, frais de transports et de préparation inclus.

La Civic n’est plus une compacte abordable, qu’on se le dise. Oui, les prix grimpent et c’est dans la nature des choses, mais Honda manque une belle occasion ici. Avec les qualités intrinsèques de la mouture actuelle, une variante de base offerte à 19 999 $, voire 21 000 $ ou 22 000 $, offrirait des options aux amateurs et aux concessionnaires.

Là, l’acheteur, plutôt que d’aller spontanément découvrir la gamme Civic en raison de son prix de base alléchant, va assurément aller faire un tour chez Toyota pour voir la Corolla (19 450 $ en version de base, avant les frais de transports et de préparation), ou chez Hyundai pour jeter un coup d’œil à l’Elantra (18 099 $ avant les frais).

Pensez-y, vous feriez probablement la même chose.

Photo : D.Rufiange Honda Civic Hatchback 2022, trois quarts avant

Conclusion

La Civic, on l’a vu, est excellente à tous les points de vue. Toutefois, il faut accepter de payer plus pour en profiter. Ça reste un choix personnel et il vous appartient. Vous ne serez pas déçu du produit.

Cependant, considérant l’offre ailleurs dans la catégorie, il serait très étonnant de voir la Civic demeurer la voiture la plus vendue au pays. Voilà pourquoi son règne achève ; pas comme meilleure solution, mais comme meilleure affaire.

Le prix, après tout, demeure un argument de vente majeur, un argument qu’a perdu Honda avec sa Civic.

On aime

Qualité, qualité, qualité

Conduire sans reproche

Fiable, fiable, fiable

On aime moins

La gamme de prix

L’absence d’une vraie version de base

Pas de boîte manuelle avec la berline

La concurrence principale

Hyundai Elantra

Kia Forte

Mazda3

Nissan Sentra

Subaru Impreza

Toyota Corolla

Photo : D.Rufiange Honda Civic Hatchback 2022, hayon