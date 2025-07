Honda a annoncé cette semaine l’arrivée d’un nouveau véhicule au sein de sa gamme. Non, il ne s’agit pas d’une voiture ou d’un VUS, mais bien d’un quadricycle tout électrique destiné aux entreprises de livraison œuvrant principalement en milieu urbain.

Le modèle se veut parfait pour les petites courses ou ce que l’on appelle dans le jargon les livraisons du dernier kilomètre, soit d’un plus gros camion de livraison ou d’un entrepôt de ville à une destination située toute proche, mais plus difficile d’atteinte.

| Photo : Honda

Conçu pour les rues … et les pistes cyclables

Le véhicule, appelé FastPort eQuad, a été pensé pour être utilisé sur les pistes cyclables, à condition d’avoir bien sûr l’aval des autorités locales concernées. Le véhicule aura pour mission, selon Honda, de « répondre aux problèmes de congestion urbaine et à la demande croissante des consommateurs pour des livraisons plus fréquentes et plus rapides. »

Honda compte lancer dès cette année la production à petite échelle de ce véhicule. Elle vise les entreprises et ne compte pas pour le moment l’offrir au grand public.

L’eQuad est alimenté par des batteries rechargeables et surtout, interchangeables. L’autonomie maximale est de 37 km (23 miles) alors que la vitesse maximale est de 20 km/h. Le modèle propose deux compartiments de chargement différents montés à l’arrière, un grand conteneur pouvant transporter jusqu’à 295 kg et un plus petit pour les charges utiles ne dépassant pas 145 kg.

| Photo : Honda

Pour le confort du conducteur, le quadricycle est également équipé d’un auvent à revêtement UV, d’un ventilateur et d’un pare-brise.

Honda n’a pas fourni d’informations sur le prix ou sur le volume de production, mais a indiqué qu’il visait une commercialisation de masse d’ici le milieu de l’année 2026. Le véhicule sera construit dans une usine spécialisée en Ohio, aux États-Unis.

Enfin, Honda a précisé que son modèle « servira de base à d’autres produits de mobilité ».

Voilà qui est aussi intrigant qu’intéressant.

| Photo : Honda

| Photo : Honda