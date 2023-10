General Motors et Honda se séparent sur le front du développement des véhicules électriques. Les constructeurs automobiles ont confirmé cette semaine qu'ils ne continueraient pas à collaborer au développement de véhicules électriques abordables. Cette décision met fin prématurément au partenariat annoncé il y a un peu plus d'un an.

Ce partenariat a donné naissance à deux véhicules électriques, les VUS Honda Prologue et Acura ZDX, conçus à partir du système de batterie Ultium EV de GM. Mais il était prévu de construire plusieurs autres multisegments compacts entièrement électriques sur une plateforme codéveloppée par les manufacturiers et utilisant des batteries Ultium, ce qui n'arrivera pas finalement.

De part et d'autre, on espérait que le partenariat permettrait aux constructeurs automobiles de bénéficier d'un partage d’expertise et d'innovations technologiques, d'une réduction des coûts et d'un rythme plus rapide de développement et de production des modèles.

Honda affirme que les deux constructeurs continueront à travailler chacun de leur côté à la mise au point de véhicules électriques abordables. Pourquoi cette séparation ? « Après avoir mené des recherches et des analyses, les deux parties ont décidé de mettre fin au développement », a déclaré tout simplement le constructeur automobile japonais.

Mary Barra de General Motors Photo : General Motors

Ce changement d'avis intervient à la suite de la publication des résultats du troisième trimestre de General Motors, qui n'ont pas été brillants et qui reflètent les défis auxquels le géant de l'automobile est actuellement confronté. Le ralentissement de la croissance des ventes, l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre et les perspectives économiques incertaines ont conduit GM à abandonner son objectif de construire 400 000 véhicules électriques entre 2022 et la mi-2024.

Mary Barra, PDG de la société, a également confirmé que le lancement sur le marché du Chevrolet Equinox EV était repoussé de plusieurs mois. Par ailleurs, comme nous l'avons récemment rapporté, GM reporte le début de la production de certains modèles Chevrolet Silverado EV et GMC Sierra EV dans son usine d'assemblage d'Orion, dans le Michigan, dans le cadre de ce qu'elle appelle un remaniement stratégique. Cette décision soulève des questions quant à la capacité de l'entreprise à accélérer la production de ses modèles électriques aux États-Unis.

Chevrolet Bolt EUV Photo : Chevrolet

Pour illustrer les défis auxquels General Motors est confronté dans sa transition vers une gamme électrique, au troisième trimestre 2023, GM a vendu plus de 670 000 véhicules aux États-Unis, mais seulement 20 092 d'entre eux étaient entièrement électriques. Et près de 16 000 d'entre eux étaient des Chevrolet Bolt EV et Bolt EUV - qui seront bientôt abandonnées (bien qu'elles soient remplacées par des Bolt plus modernes, toujours vraisemblablement abordables).